 

Компания VinFast тестирует странный кроссовер VF 9 в Европе

25.05.2022, 18:35, Разное
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Компания VinFast в настоящее время проводит тестовые заезды новой модели VinFast VF 9 на территории Европы.

Вместе с тем речь идет о прототипе, который обладает дизайном, схожим на ранее предложенный внедорожник. Кроме того, тестовый экземпляр оснащен плотной защитной пленкой, через которую сложно рассмотреть транспортное средство. В свою очередь, в задней части кузова задействовали фонари более агрессивной формы.

Вместе с тем производитель пока не готов раскрывать все технические параметры и особенности новой модели VF 9, которая пока остается засекреченной. Отмечается, что будущая новинка поступит на рынок исключительно с электрическим силовым агрегатом, мощность которого пока не объявлена.



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