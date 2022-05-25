Компания VinFast тестирует странный кроссовер VF 9 в Европе

Компания VinFast в настоящее время проводит тестовые заезды новой модели VinFast VF 9 на территории Европы.

Вместе с тем речь идет о прототипе, который обладает дизайном, схожим на ранее предложенный внедорожник. Кроме того, тестовый экземпляр оснащен плотной защитной пленкой, через которую сложно рассмотреть транспортное средство. В свою очередь, в задней части кузова задействовали фонари более агрессивной формы.

Вместе с тем производитель пока не готов раскрывать все технические параметры и особенности новой модели VF 9, которая пока остается засекреченной. Отмечается, что будущая новинка поступит на рынок исключительно с электрическим силовым агрегатом, мощность которого пока не объявлена.