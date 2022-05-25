 

В Европарламенте призвали поддержать больных обезьяньей оспой объятиями

25.05.2022, 18:11, Разное
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Депутат Европарламента от Дании Кнуд Свенссон
осудил попытки подвергать остракизму и общественной изоляции людей, заразившихся
оспой обезьян. По мнению чиновника, вместо того, чтобы избегать общения с
такими людьми и изолировать их от общества, необходимо протянуть им руку и заключить
в дружеские объятья.

Кнуд Свенссон привёл данные социологии, которые
показывают, что более 35% заразившихся оспой обезьян огорчены тем, что их
начали избегать коллеги, друзья и партнёры, а 74% чувствуют неполноценность
из-за общественной изоляции на протяжении всего периода болезни. Депутат призвал
наказывать штрафами заведения общепита и другие общественные места, которые
отказывают в обслуживании клиентам только на основании того, что у них на лице
и теле есть признаки заражения оспой. Кнуд Свенссон считает, что не оспа, а
оспофобия является главной проблемой современности.

«Мы только что наблюдали дикую истерику
ковидофобов, которые заставляли людей скрывать свои лица масками и чипировали
их, чтобы ими легче было управлять. Теперь те же самые мракобесы взялись за носителей
оспы. Я не называю этих людей больными, потому что больны не они, а общество,
которое не желает принять их такими, какие они есть. Если ваш друг или
знакомый, да или просто прохожий на улице, имеет оспу, не отворачивайтесь от
него. Подойдите к нему, обнимите покрепче, пожмите руку. Пусть он почувствует,
что он не один и вы готовы быть рядом с ним до последней минуты», – сказал Кнуд
Свенссон с трибуны Европарламента.

В ближайшее время европейские законодатели
примут закон, запрещающий дискриминацию людей с оспой обезьян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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