В Европарламенте призвали поддержать больных обезьяньей оспой объятиями
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Депутат Европарламента от Дании Кнуд Свенссон
осудил попытки подвергать остракизму и общественной изоляции людей, заразившихся
оспой обезьян. По мнению чиновника, вместо того, чтобы избегать общения с
такими людьми и изолировать их от общества, необходимо протянуть им руку и заключить
в дружеские объятья.
Кнуд Свенссон привёл данные социологии, которые
показывают, что более 35% заразившихся оспой обезьян огорчены тем, что их
начали избегать коллеги, друзья и партнёры, а 74% чувствуют неполноценность
из-за общественной изоляции на протяжении всего периода болезни. Депутат призвал
наказывать штрафами заведения общепита и другие общественные места, которые
отказывают в обслуживании клиентам только на основании того, что у них на лице
и теле есть признаки заражения оспой. Кнуд Свенссон считает, что не оспа, а
оспофобия является главной проблемой современности.
«Мы только что наблюдали дикую истерику
ковидофобов, которые заставляли людей скрывать свои лица масками и чипировали
их, чтобы ими легче было управлять. Теперь те же самые мракобесы взялись за носителей
оспы. Я не называю этих людей больными, потому что больны не они, а общество,
которое не желает принять их такими, какие они есть. Если ваш друг или
знакомый, да или просто прохожий на улице, имеет оспу, не отворачивайтесь от
него. Подойдите к нему, обнимите покрепче, пожмите руку. Пусть он почувствует,
что он не один и вы готовы быть рядом с ним до последней минуты», – сказал Кнуд
Свенссон с трибуны Европарламента.
В ближайшее время европейские законодатели
примут закон, запрещающий дискриминацию людей с оспой обезьян.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет