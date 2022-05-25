В Европарламенте призвали поддержать больных обезьяньей оспой объятиями

Депутат Европарламента от Дании Кнуд Свенссон

осудил попытки подвергать остракизму и общественной изоляции людей, заразившихся

оспой обезьян. По мнению чиновника, вместо того, чтобы избегать общения с

такими людьми и изолировать их от общества, необходимо протянуть им руку и заключить

в дружеские объятья.

Кнуд Свенссон привёл данные социологии, которые

показывают, что более 35% заразившихся оспой обезьян огорчены тем, что их

начали избегать коллеги, друзья и партнёры, а 74% чувствуют неполноценность

из-за общественной изоляции на протяжении всего периода болезни. Депутат призвал

наказывать штрафами заведения общепита и другие общественные места, которые

отказывают в обслуживании клиентам только на основании того, что у них на лице

и теле есть признаки заражения оспой. Кнуд Свенссон считает, что не оспа, а

оспофобия является главной проблемой современности.

«Мы только что наблюдали дикую истерику

ковидофобов, которые заставляли людей скрывать свои лица масками и чипировали

их, чтобы ими легче было управлять. Теперь те же самые мракобесы взялись за носителей

оспы. Я не называю этих людей больными, потому что больны не они, а общество,

которое не желает принять их такими, какие они есть. Если ваш друг или

знакомый, да или просто прохожий на улице, имеет оспу, не отворачивайтесь от

него. Подойдите к нему, обнимите покрепче, пожмите руку. Пусть он почувствует,

что он не один и вы готовы быть рядом с ним до последней минуты», – сказал Кнуд

Свенссон с трибуны Европарламента.

В ближайшее время европейские законодатели

примут закон, запрещающий дискриминацию людей с оспой обезьян.

—