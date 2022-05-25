 

Ковидная амнистия: для чего правительство Москвы пошло на такой шаг

25.05.2022, 17:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Градоначальник напомнил, что органы власти в том числе в судебном порядке продолжают взыскивать с граждан штрафы, которые были назначены ранее в связи с нарушением коронавирусных ограничений. Однако сейчас, как отметил мэр, иные вызовы, и необходимо принимать другие меры.

По словам Собянина, ковидная амнистия была объявлена, поскольку доходы жителей Москвы существенно снизились на фоне санкционного давления. Так, с граждан, которые не оплатили назначенные штрафы, больше не будут их взыскивать. Кроме того, столичное правительство решило выплатить бизнесу и гражданам субсидии для компенсации штрафов, которые были уплачены ранее.

Эксперт Общественного движения “Сильная Россия” по правовым вопросам, заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов обратил внимание, что все решения принимаются городскими властями в зависимости от ситуации.

“Люди в правительстве Москвы как рачительные хозяева понимают, что в такой сложной ситуации необходимо поддержать граждан, прежде всего экономически. Для того, чтобы люди работали, платили налоги, нужно, чтобы они могли нормально жить, а не заниматься судами”, – объяснил Краснов в беседе с “Дни.ру”.

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце 2019 года. К сегодняшнему дню в Москве было выявлено 2,7 миллиона случаев заражения. Скончались от ковида 43 658 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05.22 / Мнение: Про футбол

18.03.22 / Росздравнадзор объяснил, почему из аптек пропал L-тироксин и когда он вновь поступит в продажу

24.07.20 / В Великобритании нечто убило теленка, с хирургической точностью вырезав из него куски мяса

25.05.21 / Пасынки срезаем ножницами. Как сформировать баклажаны и получить урожай

19.05.21 / Новый помощник Otter.ai может автоматически расшифровывать ваши встречи Zoom

11.06.21 / 5-метровый крокодил по кличке Усама, который съел 83 жителей деревни в Уганде

06.06.21 / В Анголе обнаружили мальчика, который “родился от человека и шимпанзе”: эксперты исследуют ребенка

18.09.20 / Алексей Навальный вернётся из Германии в опломбированном вагоне

24.05.21 / Хорошо смотрятся в спортивном и деловом стиле: как носить брюки с лампасами (фото)

23.09.21 / В Якутске прошел митинг в поддержку восстановления системы ГУЛАГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика