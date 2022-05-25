Ковидная амнистия: для чего правительство Москвы пошло на такой шаг

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Градоначальник напомнил, что органы власти в том числе в судебном порядке продолжают взыскивать с граждан штрафы, которые были назначены ранее в связи с нарушением коронавирусных ограничений. Однако сейчас, как отметил мэр, иные вызовы, и необходимо принимать другие меры.

По словам Собянина, ковидная амнистия была объявлена, поскольку доходы жителей Москвы существенно снизились на фоне санкционного давления. Так, с граждан, которые не оплатили назначенные штрафы, больше не будут их взыскивать. Кроме того, столичное правительство решило выплатить бизнесу и гражданам субсидии для компенсации штрафов, которые были уплачены ранее.

Эксперт Общественного движения “Сильная Россия” по правовым вопросам, заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов обратил внимание, что все решения принимаются городскими властями в зависимости от ситуации.

“Люди в правительстве Москвы как рачительные хозяева понимают, что в такой сложной ситуации необходимо поддержать граждан, прежде всего экономически. Для того, чтобы люди работали, платили налоги, нужно, чтобы они могли нормально жить, а не заниматься судами”, – объяснил Краснов в беседе с “Дни.ру”.

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце 2019 года. К сегодняшнему дню в Москве было выявлено 2,7 миллиона случаев заражения. Скончались от ковида 43 658 человек.