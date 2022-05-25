 

Каркушу уберут из «Спокойной ночи, малыши!» из-за сходства с Юрием Шевчуком

25.05.2022, 17:11, Разное
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Популярная детская передача «Спокойной ночи, малыши!», которая выходит по будням на телеканале «Карусель», в ближайшее время лишится вороны Каркуши.

Такое решение приняла комиссия Минкульта по борьбе с иностранным вмешательством в российское культурное пространство.

В ходе двухчасовой дискуссии большинство членов комиссии, возглавляемой представителем Партии Роста Сергеем Шнуровым, пришли к выводу, что Каркуша не только внешне, но и идеологически имеет общие черты с фронтментом группы ДДТ Юрием Шевчуком, регулярно критикующим российскую власть.

– Такие иноагенты, как Шевчук, пытаются проникнуть в умы наших детей наиболее подлым способом – через персонажей любимых передач. Очевидно, что создатель Каркуши – большой любитель ДДТ, а сама ворона ведёт себя как свой протеже – много истерит, несёт всё время какую-то ахинею, – заявил член комиссии Михаил Швыдкой.

Особое мнение о Каркуше высказал и Сергей Шнуров.

– Я всегда выступал за свободу слову и прочие свободы, но конкретно Шевчук мне не нравится. Поёт годами одну и ту же тягомотину. Поменьше хочется видеть такого на канале «Карусель». У меня ведь тоже дети есть, – отметил музыкант.

По итогам заседания принято решение о запрете участия Каркуши в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Её заменит зубр – персонаж, символизирующий единство славянских народов. Также комиссия вынесла оправдательный приговор псу Филе. Эксперты не обнаружили его сходства с Андреем Макаревичем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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