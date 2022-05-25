Мнение: Перерезана трасса Артемовск-Лисичанск

Перерезана трасса Артемовск-Лисичанск

Сообщают, что наши войска взяли Белогоровку на трассе Артемовск-Лисичанск, а также расположенное рядом с Белогоровкой село Нагорное (другие источники утверждают, что выход к трассе произошел не в Белогоровке, а рядом с Белогоровкой).

Таким образом основная трасса снабжения Северодонецкой группировки физически перерезана (плюс в районе Соледара она уже дня 3 под огневым контролем находилась).

Также сегодня заняли Тошковку (есть подтверждающие видео), что создало угрозу основной линии снабжения группировки ВСУ в Горско-Золотом укрепрайоне. По сути, все что к северу от Белогоровки уже фактически в оперативном окружении, так как в распоряжении ВСУ осталась дорога через Северск, которая имеет куда как меньшую пропускную способность. Фактически, Северск становится опорой для горловины северодонецкого котла. При продвижении к Северску от Ямполя или при продвижении от Белогоровки к трассе Артемовск-Северск, котел из оперативного станет полным. Полагаю, уже на этой неделе мы таки увидим крупный котел, если конечно ВСУ экстренно не начнут отходить к Артемовску и Славянску.

Штатный пропагандист Бутусов подтверждает потерю контроля над дорогой Артемовск-Лисичанск и заявляет о том, что трасса перерезана. В этом районе продолжаются упорные бои. Наши расширяют зону контроля, а противник пытается сдержать напор наших войск, чтобы сохранить возможность путем контратак попытаться оттеснить нас из района Белогоровки. У ВСУ еще есть резервы в районе Артемовска, но командование ВСУ прекрасно понимает, что эти атаки будут дорогостоящими и повлекут скорее всего невосполнимые потери прежде всего в материальной части, которая еще понадобится при обороне Славянско-Краматорской агломерации. Так что если в ближайшие 1-2 дня ВСУ не предпримут серьезных усилий для восстановления контроля над дорогой (если они вообще на эти усилия тут способны), то выбор простой – либо смириться с тем, что вся Северодонецкая, а также Горско-Золотая группировки попадут в окружение, либо же срочно отходить в направлении на Северск или же прорываться по трассе к Артемовску.

Будет интересно посмотреть на этот выбор – ранее уже было известно, что командование ВСУ выступает за отход, а шайка Зеленского и ее хозяева за повторение в Северодонецке Мариуполя, с гибелью всей окруженной группировки ради затяжки времени.

В целом, основная интрига ближайших дней это события к югу от Северодонецка и Лисичанска и борьба за контроль над дорогой.

Сейчас ситуация все сильнее напоминает Мариупольский котел после того, как российская морская пехота прорываясь от Бердянска вышла к Мангушу и начала обходить Мариуполь с запада.

Тогда это уже называли котлом, но некоторое время еще сохранялась возможность покинуть Мариуполь по проселочным дорогам на севере города, которые обстреливались нашей артиллерией. Со временем эти дороги взяли полностью под контроль и котел стал полным, когда войска ДНР и ВС РФ встретились к северу от города.

Вот примерно в такой ситуации оказывается Северодонецкая группировка – основная линия снабжения перерезана, но остаются возможности отхода по второстепенной дороге. Ну или сомнительные возможности снабжения через нее.

https://t.me/boris_rozhin – цинк

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