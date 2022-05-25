Дорого или дешево? Какие сочетания цветов создают качественный образ

Мнение о том, что чем дороже одежда, тем качественнее выглядит образ, ошибочно. Можно облачиться в дизайнерские наряды, но не произвести нужного впечатления. Чтобы создать правильный посыл, дизайнеры рекомендуют использовать универсальный способ – цветовые сочетания.

Мода изменчива

Коричневые предметы одежды много лет были исключены из гардероба модниц – этот цвет считался устаревшим. Но после того как на этот него обратили внимание известные дизайнеры, коричневый вновь вернулся в тренды.

Глубокий шоколадный цвет и его оттенки всегда выглядят дорого, а если хочется усилить эффект роскоши – расставьте акценты золотыми аксессуарами. Такая же судьба ждала красный и розовый: раньше было популярно мнение, что носить эти два цвета одновременно – дурной тон.

Сейчас это самое модное цветовое решение, которое всегда попадает в точку. Сочетание синего и желтого – беспроигрышный вариант в летнем образе.

Эти цвета навевают приятные мысли о безоблачном небе и ласковом солнце. Для того чтобы не выглядеть слишком броско, важно использовать разные оттенки в наряде. Например, наденьте рубашку пастельного цвета и добавьте ярко-желтую сумку.

Сдержанный тон

“Шалфейный” цвет – серый с зеленым подтоном – смотрится оригинально и изысканно. Он отлично сочетается со всеми оттенками песочного в образе.

Кремовый и бежевый автоматически сделают наряд изысканным и дорогим. Но в комплекте с темно-синим образ становится уже на ступеньку выше.

Это же правило отлично работает и в сочетании бежевых оттенков с оранжевыми. Блузка мандаринового цвета сделает свою хозяйку звездой любой вечеринке.

Черный и белый это цвета-ахроматы, которые хорошо смотрятся в любом наряде и подходят каждой женщине.

Как создать роскошный и свежий образ? Просто сделайте белый цвет в наряде преобладающим, а черный оставьте для акцентов.