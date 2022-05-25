Stern – Австрия не вступает в НАТО, потому что этого не хочет Россия

В Австрии не утихают споры вокруг необходимости вступления в НАТО, пишет немецкий журнал Stern. Канцлер Карл Нехаммер пытался пресечь эти обсуждения ещё в марте, заявив, что Австрия должна сохранить свой нейтральный статус. Однако на самом деле страна просто не хочет создавать себе трудностей с Россией, от которой получает около 80% газа. Поэтому, с точки зрения автора статьи, Австрия не вступает в НАТО только потому, что этого не хочет Россия.



AP

Расширение НАТО на восток вызывает неприятие у главы российского государства Владимира Путина, поэтому военная спецоперация на Украине является ответом на «западную угрозу» и должна показать, что РФ тоже может расширить свою территорию, считает немецкий журнал Stern.

Однако, как отмечает автор статьи Кристине Ляйтнер, это привело к обратному результату: в то время как «молниеносной победы» у РФ не получилось, трансатлантический военный альянс растёт. Финляндия и Швеция хотят присоединиться к нему, поэтому можно говорить о северном расширении альянса.

Расширение на юг, с другой стороны, вероятно, не произойдёт, — во всяком случае, если верить словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, подчёркивает издание. С самого начала войны он не уставал повторять, что нейтралитет является частью австрийского самосознания.

Тот факт, что дебаты о вступлении в НАТО сейчас разгораются снова, несмотря на все усилия пресечь их в зародыше, объясняется открытым письмом 55 интеллектуалов, политиков и бывших дипломатов. Военная спецоперация РФ на Украине — это не только трагедия, но и «последний крик предупреждения свободному миру, к которому принадлежит и Австрия», говорится в этом письме. Поэтому его авторы призывают к «дебатам без шор на глазах» и обсуждению нейтралитета Австрии. Послание в данном случае заключается в том, что Австрии всё-таки следует подумать о вступлении в НАТО, поясняет Stern.

Правительство с этим не согласно. Канцлер Нехаммер заявил, что нейтралитет всегда служил стране добрую службу, поэтому в начале марта он объявил дискуссию оконченной. Его поддерживает не только оппозиция. Население также может сплотиться вокруг решения канцлера. Согласно опросу, проведённому в начале марта, 91% опрошенных граждан считают нейтралитет Австрии «очень важным» или «скорее важным», поэтому на референдуме результат был бы очевиден, отмечает издание.

Это не означает, что Австрия проявляет неполную солидарность с Украиной, подчеркнул канцлер Нехаммер. «И именно здесь становится ясно: Австрия не так уж и нейтральна, эта многозначительная концепция таит в себе потенциал для конфликта», — уверяет немецкий журнал Stern.

Из-за своей зависимости от российского газа Австрия не хочет попасть в неприятную ситуацию с Россией. В конце концов, альпийская республика получает оттуда 80% поставок газа, причём контракты, как и в Германии, заключаются на десятилетия. Если бы РФ перекрыла газовый кран, это имело бы огромные экономические последствия, рассуждает австрийская пресса.

Возможно, именно поэтому Австрия оказалась одной из стран, которые изначально хотели последовать условию РФ и платить за поставки энергии в рублях. Помимо экономических причин, однако важную роль играет совершенно другой момент: австрийцам по закону запрещено военное вмешательство в межгосударственные войны. Поэтому стране не разрешается поставлять оружие или вступать в военный альянс.

«Таким образом, Австрия действует в соответствии с диктатом России», — настаивает автор статьи. В 1955 году Советский Союз пообещал альпийской республике вывод войск и гарантии безопасности — при условии, что Австрия сохранит нейтралитет, как Швейцария. Это соглашение было закреплено в Московском меморандуме и сегодня имеет конституционный статус. Таким образом, оба государства обезопасили себя.

Однако пример Украины показывает, что РФ не любит соблюдать договора прошлого, считает Stern. В Будапештском меморандуме 1994 года Россия, среди прочих, согласилась сохранить целостность Украины, если страна не будет размещать там ядерное оружие. Спустя почти 30 лет в Кремле, видимо, уже не знают, что такое государственная целостность, пишет немецкий журнал. Может ли это также угрожать Австрии?

Нет, уверен представитель Австрии по европейской политике Мишель Реймон. В отличие от Финляндии, которая имеет общую границу с Россией протяжённостью более тысячи километров, Австрия окружена странами НАТО и поэтому находится в «относительной безопасности». Если бы РФ напала на Австрию, ей пришлось бы вступить на территорию стран НАТО, и тогда возникнет вопрос о союзе. В этом отношении Австрия занимает удобное положение.

Однако, чтобы не показаться нахлебником в политике безопасности, страна теперь планирует лучше оснастить свою армию. Придёт время, когда Австрия с её внешнеполитическими интересами «будет нуждаться в поддержке соседних стран», считает Раймон. Так что сейчас стране нужно наращивать вооружения — по швейцарскому образцу. Ежегодно Австрия тратит на оборону 0,6% своего ВВП, то есть €2,7 млрд. Швейцария тратит в два раза больше. Но поскольку австрийское правительство не может получить большинство в парламенте для выделения этой суммы, теперь оно планирует инвестировать в вооружённые силы 1% ВВП.

Однако, помимо наращивания военного потенциала, Австрия также должна соответствовать своей роли члена ЕС и, по крайней мере, поддержать санкции, введённые против России. Недавно было объявлено, что Вена на данный момент заморозила €254 млн, полученных от российских олигархов. Деньги были размещены на 97 счетах, как сообщила канцелярия в австрийской столице.

Тем не менее, с точки зрения автора статьи, сейчас трудно говорить о нейтральности Австрии. По версии Stern, нейтралитет, являющийся частью самосознания страны, — это следствие «российского диктата». Таким образом, российская позиция получатся частью австрийского самосознания. Как может страна быть нейтральной, если нейтралитет ей диктует другое государство? Как заявил ещё в 2001 году бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, «старые шаблоны», включая конфеты «Моцарт» и государственный нейтралитет, «больше не применимы в сложной реальности XXI века», заключает немецкий журнал Stern.