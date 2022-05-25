В Подмосковье появилась новая IT-компания
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В Московской области начала работу новая IT-компания Maximum, в нее приглашаются разработчики, архитекторы баз данных и аналитики, сообщила министр госуправления области Надежда Курятник.
Maximum является аккредитованной компанией, она занимается развитием цифровых технологий в регионе, на нее распространяются все меры государственной поддержки, сказала Курятник, информирует телеканал 360.
«Сотрудники центра и Мингосуправления продолжают работать над масштабными цифровыми проектами и сервисами для жителей Подмосковья», – отметила чиновница.
«Мы усиливаем команду и ищем талантливых разработчиков, а также архитекторов баз данных, аналитиков, руководителей», – заключила она.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что порядка 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации на Украине, приехали обратно после 15 мая. Значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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