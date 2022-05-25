В мире: Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

«Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении?

Одесса, Харьков, Днепропетровск… Из всех этих городов сегодня идут одни и те же сигналы: украинские военкомы в очередной раз вышли на охоту.

Украинских мужчин призывного возраста останавливают прямо на улице (проверка документов). Тут же данные из документов переписываются в бланк повестки: в 24 часа будьте добры прибыть, родине нужны герои. И даже у лояльных украинцев (лояльных идее антироссийской Украины, лояльных власти и даже у самих представителей власти) возникает все больше вопросов.

Призывайте космодесантников!

Например, недавно советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив прямо выступил против такой раздачи повесток на блокпостах и на входе в супермаркеты.

«Нельзя загребать всех подряд… Эти раздачи являются незаконными. Человеку вручают повестку без понимания ситуации. Возможно, у человека трое детей и он не подлежит мобилизации, возможно, он – человек с инвалидностью. То есть как это? Мы на улице встречаем человека и вручаем ему повестку? Это самодеятельность, причем очень позорная, я считаю… Если есть желание пораздавать повестки, я рекомендую это делать на блокпостах, где сидит много вооруженных до зубов космодесантников, раздавать их в так называемых добровольческих формированиях территориальных общин».

Тут мы прервем пана советника, хотя странно, что он не в курсе. Дело в том, что еще с конца апреля в СМИ появляются сообщения об отправке подразделений территориальной обороны (ТрО) на передовую. Сообщают об этом сами бойцы таких подразделений: 115 бригады ТрО (Житомир) 103 бригады ТрО (Львовская область), 101 бригады ТрО (Закарпатская область).

Их истории похожи до мелочей, что показывает, насколько ситуация типична.

Тероборону, которая формировалась в основном для патрульной и караульной службы в тылу, перебрасывают для усиления частей ВСУ на востоке Украины. С одним только стрелковым оружием и гранатами, без зенитных и противотанковых средств, без знания местности. Отсюда – огромные потери, оставление позиций и даже реакция властей: бойцы 115 бригады записали видео о том, что их обвинили в дезертирстве и отправили в СИЗО.

Роптать начинают и в ВСУ. «С автоматами стоим против пушек, «Градов», минометов. Никто нам не помогает, у нас нет ни оружия толкового, ничего нет. Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?», – говорит один из бойцов 71-й егерской бригады ВСУ.

Что там с «Азовсталью»?

От таких новостей невольно возникает вопрос: если одни воевать не хотят, а другим – нечем, почему ж тогда задействованные в спецоперации силы ВС РФ еще не берут Киев? И как это все сочетается с той же «Азовсталью»?

Ну хорошо, не до последнего ее держали, но ведь до предпоследнего. Сколько могли, столько и пытались Брестскую крепость изображать. Да, «Умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина» не получилось, получился «экстракшн». Но ведь у некоторых наемников и до этого не дошло. Многим хватило «калибровки» Яворовского полигона, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь. В общем, как все это друг с другом сочетается?

Вопрос сложный и ответ тоже сложный.

Во-первых, ВСУ как единого организма не существует. Это следствие постсоветской деградации и хронического недофинансирования украинской армии, преодолеть которую в 2014-2021 гг удалось лишь частично. Есть части боеспособные, «модные», которые участвовали в НАТОвских учениях, их офицеры даже проходили подготовку за рубежом. Там лучше кадры и матчасть. Есть части, участвовавшие в АТО/ООС. Там и матчасть, и укрепления, построенные за восемь лет. Есть мотивированные националисты вроде того же «Азова».

Все они воевать умеют, а некоторые еще и любят. Ни от первого, ни от второго артобстрела они всепропальные видео записывать не побегут. Однако по ежедневным видеовключениям Калыны-Волыны из подвалов «Азовстали» мы видели, какая война им нужна и какой войны они требуют от руководства Украины: до кости, тотальной. Всех под ружье. Где прорыв, где деблокада?

Такие псы войны нужны Зеленскому, но он не будет заставлять воевать так всю армию. Накануне он фактически отказался воевать за Крым: «На сегодняшний день это [война с РФ за Крым] – сотни тысяч убитых военных только с нашей стороны». Деблокада «Азовстали» в данном случае – такой же Крым, то есть крупные разовые потери, которые невозможно будет скрыть (и быстро пополнить). Это плохо для рейтинга и для политической устойчивости. Гораздо хуже, чем сдача в плен гарнизона «Азовстали», о которой можно наврать с три короба: спецоперация, эвакуация, обмен. А вот про гробы уже не наврешь.

Во-вторых, несмотря на все бодрые заявления о готовности воевать несколько лет, украинские власти сегодня стараются цедить кровь украинских солдат и российскую армию в ожидании условного Минска-3. Вариант, конечно, плохой, Украина его уже проходила в 2014-2015 гг. И тогда же мы видели, что долгой войны на Украине не выдерживают ни общество, ни экономика, ни армия. Так что от очередного Минска Украине не уйти.

Поэтому мастера блефа и тик-ток побед (все эти «русский корабль», «киевский призрак», пес Патрон, десантники с пограничным селфи-столбом и т.п.) важны не меньше, чем псы войны. «Псам» сложно это понять и принять. Ты дерешься за родину, а она за тебя – нет. А в итоге на вопрос «За что воевали?» остается только один ответ: «За себя». Не за Украину, не за Зеленского, не за Бандеру даже.

«За себя», кстати, вполне себе причина. За себя человек может многое вынести и вытерпеть. Воевать может. Долго. Умирать вот только не может – умирать за себя нельзя, только за кого-то. Поэтому и сдались в результате.

Ждем контрнаступления

Но вернемся к мобилизации и повесткам. Некоторые СМИ из числа иноагентов уже успели раструбить, что это все – подготовка к скорому (через 1,5-2 месяца) контрнаступлению украинских сил. Тема контрнаступления последние пару недель вообще не сходит с повестки в Киеве.

И началось все даже не с уже упомянутого пограничного селфи-столба. Контрнаступление Украины анонсировал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес еще в первой половине мая. «Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой… Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля».

Спасибо Ходжесу за подтверждение очевидного факта: происходящее на Украине – прокси-война, командуют в которой с украинской стороны американские генералы.

Если по сути, то новые сотни тысяч солдат у супермаркетов нагрести киевский режим, наверное, сможет. Что же до контрнаступлений, то если бы украинцы могли наступать, они бы вытащили «Азов» с «Азовстали». Киев, конечно, как может замалчивает их сдачу в плен, но ведь и спасательную операцию себе в актив записать не удалось.

Зато вместо контрнаступления мы вполне можем увидеть его кровавую имитацию: отправка ТрО на передовую это хорошо демонстрирует. Похоже, это лето украинским мужчинами лучше провести дома. В прямом смысле слова.

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