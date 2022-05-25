Мнение: Контракт на танкеры

Южнокорейская верфь расторгла контракт на строительство судов для «Арктик СПГ 2»

Партнер «Новатэка» компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 по заказу «Совкомфлота» для проекта «Арктик СПГ 2» по причине просрочки платежа со стороны судоходной компании. Об этом пишет сообщает газета «Коммерсант».

Это сильный удар по планам замещения трубопроводного газа сжиженным. Своих собственных мощностей для строительства танкеров СПГ у России – только завод «Звезда», но в связи с санкциями на высокотехнологичную продукцию продолжение работ по строительству российских танкеров вызывает обоснованный вопрос – практически вся начинка таких танкеров импортная. Импортозамещение здесь потребует огромных вложений, времени, да и с кадрами все очень не просто.

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