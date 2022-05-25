 

Какие существуют риски покупки жилья на первичном рынке

25.05.2022, 12:58, Разное
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Эксперты “Топ новостроек.ру” и финансового портала рассмотрели важные риски покупки недвижимости на первичном рынке, рассказали, как их избежать.

Рост цен на жилье

Цены на недвижимость постоянно меняются. Даже в течение месяца наблюдается динамика изменения стоимости квадратного метра. И сами застройщики по мере возведения комплекса повышают цены, поэтому выгоднее покупать квартиру на стадии строительства котлована.

Представьте ситуацию, вы планируете купить недвижимость в новом доме, ждете одобрения ипотеки или просто сомневаетесь между двумя вариантами. Пока вы думаете, застройщик поднимет цены, поэтому вам уже придется платить больше, чем планировали.

Для решения этой проблемы заранее бронируйте квартиру у застройщика. Делается это следующим образом.

  • Перечисляете строительной компании часть денег.

  • Фиксируете цену.

  • Выплачиваете полную стоимость — сами или с привлечением ипотечных средств.

Банкротство застройщика

Цены на стройматериал выросли, поэтому некоторые застройщики не справляются со своими обязательствами. Мелкие компании закрываются или временно уходят с рынка.

Чтобы обезопасить себя от банкротства застройщика, выбирайте среди проверенных застройщиков. Смотрите отзывы, интересуйтесь уже введенными в эксплуатацию проектами.

И покупайте недвижимость по эскроу счетам. По этой системе возмещение выплачивает компания покупателю в 100% размере согласно ФЗ №177. Но сумма, которая находится на счете, не может превышать 10 млн руб. Если купили квартиру по эскроу, а у застройщика возникли финансовые проблемы, вы все равно вернете деньги.

Покупка квартиры с браком

При покупке квартиры в новом доме, подписывайте акт приема-передачи, если вас все полностью устраивает. Если документ подписан, никаких исправлений от застройщика требовать не сможете. Чаще всего у покупателей возникают претензии к застройщику по поводу сантехники. В кране слабый напор воды, система отопления не работает и т.д.

Некоторые покупатели недвижимости в новостройках жаловались на то, что не выдерживает напряжение электропроводка. Все это нужно проверить до подписания акта.

Обнаруженные недочеты строительная компания обязана исправить. Убедитесь, что в договоре есть гарантийные обязательства застройщика и срок, когда он их должен устранить.

Кратко о рисках покупки жилья на первичном рынке:

  • Чтобы застройщик не поднял стоимость перед тем, как вы собираете деньги, или думаете, забронируйте квартиру и внесите часть оплаты.

  • Покупайте недвижимость у проверенных компаний по эскроу счетам. Если застройщик обанкротится, сможете вернуть деньги.

  • Подписывайте акт приема-передачи только после полной проверки. В случае подписания документа, требовать у компании исправить недочеты не сможете.



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