Avito начал автоматическое оформление покупки просмотренных квартир

24 мая один из пользователей Twitter написал в своём микроблоге, что с его банковской карточки, привязанной к Avito, без его ведома было снято несколько миллионов долларов.

На следующий день с ним связался Росреестр для подтверждения записи о приобретении в собственность просмотренной им недавно на сайте квартиры в центре Москвы.

В одном из сообщений треда пользователь написал: «Я из праздного любопытства просматривал квартиры в Москве, а спустя пару дней Avito списал за неё деньги с моей привязанной карточки. Теперь у меня есть квартира в Москве и долг в несколько миллионов долларов».

На это поддержка ресурса ответила: «Мы заметили, что наши пользователи часто просматривали квартиры, но не доходили до их покупки, из-за чего мы решили упростить этот процесс и по максимуму его автоматизировать.» В дальнейшем компания пообещала «пересмотреть сложившуюся схему», если на такой способ покупки будет получено много жалоб.

– Если у вас на карте недостаточно денег— это не проблема: в таком случае будет автоматически оформлен кредит в Тинькофф-банке под 50% годовых на 30 лет, — сообщили в Avito.

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