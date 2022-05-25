 

Стали известны главные направления зарубежных поездок граждан Грузии

25.05.2022, 12:30, Новости дня
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Россия, с которой у Грузии после войны-2008 нет дипломатических отношений, уступает только Турции по количеству зарубежных визитов, которые наносят граждане Грузии, сообщил «Грузстат», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В первом квартале 2022 года граждане Грузии совершили более 216 тыс. зарубежных визитов, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На первом месте в списке стран, наиболее часто посещаемых грузинами, Турция – 102,8 тыс. поездок.

Россию посетило 26,2 тыс. визитеров из Грузии.

Для посещения РФ гражданам Грузии нужна виза, тогда как россияне приезжают в южнокавказскую республику без виз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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