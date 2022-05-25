 

Одобрена концепция открытия в Чувашии первого в РФ мемориала труженикам тыла

25.05.2022, 12:30, Новости дня
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Первый в РФ мемориал труженикам тыла одобрен в управлении президента РФ по общественным проектам.

Программу открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» начальнику управления Сергею Новикову лично представил глава Чувашии Олег Николаев. Это событие станет кульминацией проводимого в Чебоксарах форума городов трудовой доблести и финалом «Эстафеты Вечного огня», которая стартует от стен московского Кремля до мемориала, передает газета «Советская Чувашия».

В городах трудовой доблести Дзержинске и Нижнем Новгороде, расположенных по маршруту эстафеты, глава Чувашии предложил провести тематические мероприятия. Его инициатива по участию регионов в акции также была поддержана.

Говорили в Москве и о праздновании юбилея Победы в 2025 году, о целесообразности выработки общих идей и подходов к реализации проектов, направленных на сохранение памяти о трудовом подвиге. Депутат Госдумы РФ Алла Салаева предположила, что на примере Чувашии может появиться модельное решение открытия мемориалов и всех проектов, которые реализованы, для других регионов, где также строились рубежи.

Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы» пройдет 1-2 июля на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Его участниками станут делегации из 44 городов трудовой доблести, всего более 250 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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