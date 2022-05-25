 

Мнение: Хроническая проблема

25.05.2022, 12:20, Разное
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В Армении происходят всё более масштабные антиправительственные протесты. Основной лозунг «Армения без Никола!»

В общем-то, всё по делу. Пашинян сыграл свою роль, когда сумел сбросить так называемый «карабахский клан» генералов-ветеранов, расставивших себя и своих ставленников по всей управленческой вертикали. И которые загнали Армению в стагнацию.

Но выполнив свою задачу, Пашинян должен был уйти, создав механизм ротации власти. Вместо этого он сам вцепился за нее и всё больше усилий начал тратить на ее удержание. Что обесценило то, что он же сам и сделал в 18 году.

Это хроническая проблема всех революционеров: они не понимают, что разрушение предыдущей негодной системы требует на первом этапе именно разрушителя. Кем Пашинян и был. Но вот для строительства новой системы нужны строители. Коим Пашинян не является.

Отсюда и нынешние протесты. И самое лучшее, что может сделать Пашинян – это все-таки завершить свою функцию и запустить механизм передачи власти другим. Да, возможно, будут сбои и ошибки, но если механизм будет рабочим, человек, соответствующий моменту, будет найден.

Но пока Пашинян явно не готов расставаться с властью. Он, видимо, полагает, что его заслуги достаточны, чтобы продолжать править, а потому Армения так и не может выйти из состояния перманентной революции.

Источник: Эль Мюрид



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