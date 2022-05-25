Яркие эспадрильи, гламурные очки и мешочки-талисманы: аксессуары, которые будут играть заметную роль в летней моде

В моде этого лета главную роль будут играть аксессуары. Особенно актуальны вещи ручной работы, которые подчеркнут ваш стиль и индивидуальность. Главное – не бояться экспериментировать с яркими цветами и тканями, чтобы создать самый модный летний образ. Яркие солнцезащитные очки, стразы размера XL и сумки ручной работы — это те самые тренды, о которых в этом сезоне нужно обязательно помнить.

Очки в стиле ретро

Когда вокруг много яркого солнца, поляризованные солнцезащитные очки становятся необходимым элементом гардероба для защиты глаз. Они также являются важным союзником стиля. Актуальны в этом сезоне толстые оправы из ацетата ярких цветов, таких как оранжевый, синий или зеленый. Дизайн 70-х годов дополнит любой летний наряд, как повседневный, так и для особых случаев.

Высокий каблук

Этим летом туфли на плоской подошве проигрывают высоким каблукам и платформе XL. Актуальны более открытые модели, выполненные из сочетания гладкой и металлизированной кожи. Это будет лучшей альтернативой, если вам наскучили монохромные суперплатформы.

Яркие украшения

Даже самые консервативные женщины этим летом должны дополнить свой образ смелыми кольцами, серьгами и чокерами из кристаллов или геометрических цирконов. Позвольте себе весь спектр цветов. Пусть в вашей шкатулке с украшениями заиграет радуга.

Мешочки-талисманы

Какими бы функциональными они ни были, все уже устали от типичных корзин из рафии и плетения. Теперь актуальны мешочки-талисманы с вышивкой ручной работы, стразами или мелкими деталями, наполняющими их особым смыслом. Например, мешочек может быть украшен фарфоровыми амулетами, морскими ракушками или керамическими масками ручной работы.

Головные уборы из детства

В этом модном сезоне преобладает философия «меньше значит больше». Мода на ободки и головные уборы со стразами, перьями и более эффектными деталями начинает уступать место новым любимым аксессуарам для волос, простым в ношении. Это пышные резинки для волос, цветные зажимы и объемные банты, которые каждая девушка носила в детстве.

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Гламурные очки с полупрозрачными линзами

Любители максималистских очков будут рады узнать, что сейчас входят в моду полупрозрачные линзы модных оттенков. Это дополнение, которое придает лицу сияние. Козырьки с геометрическими формами, классические «авиаторы» и более неподвластные времени форматы заполонят каталоги, как и 20 лет назад: в пастельных тонах, с блестками или металлизированными логотипами.

Яркие эспадрильи

Этой обуви удается оставаться в моде на протяжении десятилетий, и все это благодаря различным обновлениям, которые не подразумевают отказ от ее средиземноморской сущности. Обязателен открытый носик, плетеные ремешки, вышивка и подошва на платформе.

Вязаные аксессуары

Избыток микротрендов в моде заставляет многих задуматься о старых ремеслах, выдержавших испытание временем. Возрождение таких техник, как вязание крючком, привело к здоровой одержимости вязанными аксессуарами. Сумки с бахромой — самая актуальная сегодня вещь, дополняющая модный образ.