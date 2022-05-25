 

Fox News – американские политики служат интересам корпораций, а затем удивляются, почему избиратели ими недовольны

25.05.2022, 11:55, Разное
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Даже политики, которые идут в американскую политику с благими намерениями и желанием изменить существующую систему, в конце концов оказываются пленниками этой самой системы, заявил в интервью Fox News независимый журналист Гленн Гринвальд. По его словам, политики в итоге начинают служить интересам корпораций, а затем, когда приходит время выборов, они удивляются, почему избиратели недовольны как истеблишментом обеих партий, а так и всей политической системой.

По вашему мнению, почему политики — и я могу сказать, что речь тут идёт о политиках от обеих партий, — не сосредоточились максимально на том, о чём кричит их страна, требуя компетентности и результатов работы?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Думаю, метод работы Вашингтона состоит в том, чтобы развивать эту очень изолированную систему, в которой люди, даже пришедшие в неё с благими намерениями, желающие каким-то образом изменить эту систему, в конце концов оказываются её пленниками.

Они проводят большую часть своего времени, взаимодействуя со своими корпоративными донорами, требующими от них определённого набора политических шагов, которые не служат интересам остальной части страны. В конце концов они оказываются под давлением внутренних… таких решений Вашингтона, как поддержка пакета военной помощи на сумму 40 миллиардов долларов. При этом вооружённый конфликт на Украине длится 10 недель. И они не позволяют никому, за исключением нескольких десятков республиканцев, что, по-моему, невероятно примечательно и интересно… Всего лишь несколько десятков республиканцев задались вопросом: а куда пойдут эти 40 миллиардов долларов и какую выгоду это принесёт американцам.

В этой системе пакет стимулирующих мер постоянно увеличивается, чтобы они могли игнорировать своих избирателей и служить крошечной группе людей, имеющих особые интересы. А затем наступает время выборов, и они оказываются в сильном замешательстве, почему так много людей недовольны истеблишментом обеих партий, а также самой политической системой.

Да, мы отправляем им вооружения, Европа шлёт нам детские смеси, а затем мы хлопаем друг друга по плечу и говорим: «Отличная работа». Гленн Гринвальд. Как всегда, большое спасибо.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Джесси.

Дата публикации 24 мая 2022 года.



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