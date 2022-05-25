О главной новости из «вражьих голосов»: Он — всё?

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Говорят, 40 лет назад о кончине 75-летнего генсека первыми в СССР узнали те, кто имели возможность и смелость слушать «вражеские» голоса. То ли «Голос Америки», то ли «Радио Свобода», то ли вообще «Би-Би-Си». И если уж сейчас идёт вовсю косплей Советского Союза, то почему бы не повторить и этот эпизод?

Несколько дней назад из стана «врагов» прилетело шёпотом известие, что кое-кого усиленно готовят к «небольшой» и плановой хирургической операции, связанной с последствиями давнего и хорошо известного заболевания. Не только в медицинском плане, но и, что важнее, в информационном. Снимают видеозаписи встреч с чиновниками — «консервы», — инструктируют окружение, обновляют «методички» и «темники» для СМИ.

И вот теперь «вражьи голоса» уверяют, что все эти усилия пошли прахом.

Потому что нарисовалась совсем другая проблема. Более серьёзная

Вот что сообщает «вражеский иноагент» по кличке Медуза.



Кликабельно и кликбейтно

Совсем, короче, «Пятая колонна» распоясалась. Уже и на святое посягает!

Но, как говорится, «сказка — ложь, да в ней намёк». Что бы там ни говорили всякие «придворные» социологи про небывалую консолидацию всего российского общества вокруг Национального Лидера™, какая-никакая оппозиция правительственному курсу в России существует. И не маргинальная. Несколько миллионов человек — это немало. Особенно, если они активны и деятельны.

Да, молчат. Пока. Но не безмолвствуют. И не бездействуют.

Канадский министр финансов с частично украинскими корнями Христя Фриланд сообщила, что крупные российские бизнесмены, даже «олигархи» завалили её предложениями, как помочь Украине «в обмен на исключение их из всех санкционных списков». Якобы они готовы отдать Западу значительную часть своих внушительных активов с последующим их перечислением в некий Фонд восстановления Украины ради того, чтобы созранить остатки и возможность вести #бизнес as usual. И резонно предположить, что информация об этой сделке родилась не на пустом месте. Так что вполне можно допустить, насколько влиятельны те силы, что заинтересованы в «смягчении курса».

Но и с «другой» стороны недовольство, вероятно, не меньше. Эффект обманутых ожиданий — он такой. Мощный. Тем более, что наиболее оптимистичные ожидания «обламываются» уже второй раз за последние восемь лет. На ультрапатриотов это действует, как красная тряпка на быка. И вряд ли они ей утираются…

Однако же, сколь бы ни были суровы и ворчливы «недовольные», они вряд ли не понимают, к чему приводит смена коней на переправе. 105-летней давности пример с «отречением» Николая II умных научил надолго. А словсем уж дураков нет ни в бизнесе, ни в госуправлении. Да и Запад сейчас не демонстрирует стремления глубоко погружаться в предметную дифференциацию сортов российского г***на.

Так что, возможно, «вражьи голоса» на этот раз выдают желаемое за действительное, подгоняя факты и опираясь на мнения далёких от реальной власти людей. В тексте полно таких оговорок. Или, что ещё хуже, отрабатывают заказ кого-либо из группы «силовиков», стремящихся уесть противоположный клан. Увы, «войну бульдогов под ковром» никто не отменил даже в нынешних вполне экстраординарных условиях.

И не в ней ли главная опасность для России?

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