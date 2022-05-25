 

Эксперт оценила законопроект об усилении защиты персональных данных

25.05.2022, 11:06, Новости дня
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Законопроект об ужесточении требований в области персональных данных является своевременным и необходимым для усиления защиты прав граждан на неприкосновенность их частной жизни, выразила мнение заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член центрального штаба «Народного фронта» Елена Гринь.

После вступления законопроекта в силу сведения о недвижимости граждан станут менее доступными для посторонних лиц. Также планируется установить, что персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия владельца таких данных или по запросу нотариуса, сообщается на сайте российского агентства правовой и судебной информации.

При этом Гринь отметила, что «персональные данные граждан часто массово попадают в открытый доступ, такие случаи участились особенно в последнее время с учетом информационной напряженности, фейковых новостей».

Эксперт добавила, что на сегодняшний день в законе не было ограничений по выдаче сведений третьим лицам о принадлежащих гражданам объектов недвижимости, включая адреса их мест проживания.

«Поэтому важно, что в законопроекте предлагается устранить коллизию в праве, что также является необходимым, так как сейчас операторы, с одной стороны, обязаны не раскрывать любым третьим лицам персональные данные без согласия их правообладателя, но, с другой, выдача персональных данных из ЕГРН осуществляется без каких-либо ограничений», – приводит РАПСИ слова Гринь.

Кроме того, эксперт сочла важным, что представляется и трансграничное регулирование в части персональных данных. По ее словам, государственное регулирование будет способствовать защите прав граждан, более того важно, что сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных (с 30 дней до 10 дней).

Резюмируя, Гринь подчеркнула, что «при кибератаках важно оперативное взаимодействие, особенно с учетом постоянных атак на информационные ресурсы страны».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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