МИД отверг возможность обмена боевиков «Азова» до суда

Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что пока не располагает информацией о том, какие страны могут принять участие в работе международного трибунала в ДНР над сдавшимися на «Азовстали» боевиками полка нацгвардии «Азов». Он подчеркнул, что РФ не рассматривает возможности обмена бойцов «Азова» до суда над ними, сообщили СМИ.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен украинские боевики будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», – передает «Коммерсант» слова Руденко.

Замглавы МИД также подчеркнул, что РФ готова к диалогу со всеми, кто заинтересован в установлении мира. Однако слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев вернется к переговорам только после возврата российских военных на позиции до 24 февраля, заставляют Москву сомневаться в искренности стремления его к миру.

«Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий», – прокомментировал его слова Руденко.

Также замглавы МИД не смог сформулировать позицию ведомства по высказанной заместителем главы Херсонской военно-гражданской администрации Кириллом Стремоусовым идеи создать в регионе российскую военную базу. «Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу», – сказал Руденко.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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