 

Экономический кризис в Афганистане может убить больше людей, чем 20 лет войны

25.05.2022, 10:35, Разное
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Афганистан переживает серьёзный экономический кризис, из-за которого почти половина населения — 20 миллионов человек — столкнулись с проблемой острого голода, пишет CNN. Как отмечается в статье, есть опасения, что нынешний кризис может убить больше афганцев, чем 20 лет войны.


AP

Экономический кризис в Афганистане назревал годами и был результатом бедности, конфликтов и засухи, пишет CNN. Но после того, как талибы* захватили власть в августе 2021 года, США и их союзники заморозили золотовалютные резервы страны на сумму около $7 миллиардов и прекратили международное финансирование.

Этот шаг нанёс ущерб афганской экономике, которая и без того сильно зависела от помощи извне.

Миллионы афганцев остались без работы. Госслужащим не платят, а цены на продукты выросли. Согласно опубликованному на этой неделе докладу, подготовленному ООН, почти половина населения страны — 20 миллионов человек — испытывает острый голод.

Есть опасения, что кризис может убить больше афганцев, чем 20 лет войны.

«Фермеры сказали мне, что за десятилетия войны им никогда не приходилось стоять в очереди за гуманитарной помощью — теперь всё изменилось, — сказала директор Всемирной продовольственной программы по Афганистану Мэри-Эллен Макгроарти. — Я встречала много-много женщин, даже женщин — глав домохозяйств, вдов, которые раньше были в состоянии прокормить себя, а теперь у них всё просто рухнуло. Засуха и экономический кризис… Тут целая совокупность факторов».

В Кабуле и других городах некоторые люди испытывают голод впервые, отмечает CNN.

Сейчас на Запад оказывается всё большее давление с призывами ослабить экономические ограничения в отношении Афганистана.

Так, посланник ООН в Кабуле Дебора Лайонс ещё в марте призвала Совет Безопасности Организации Объединённых Наций возобновить взаимодействие с талибами и предотвратить крах афганской экономики.

А директор отделения Международного комитета спасения в Афганистане Вики Акен прокомментировала ситуацию следующим образом: «Кризис в Афганистане превращается в настоящую катастрофу, поскольку политика международных доноров, направленная на экономическую изоляцию талибов, одновременно разрушает афганскую экономику и ставит почти 20 миллионов афганцев в состояние острой нехватки продовольствия».
 
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

 



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