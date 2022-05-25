Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику подразделений ВСУ в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео распространило Минобороны.

На кадрах видно, как вертолеты с символами V готовятся к выполнению задания и отправляются в назначенные точки.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства. Удары, уточнили в Минобороны России, были нанесены с расстояния 5 км. «В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны показало запуск четырех «Калибров» по подразделениям ВСУ.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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