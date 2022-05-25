«Если женщина умна, то она в любом возрасте будет красива»: каких бьюти-ошибок следует избегать после 45 лет

Знаменитая фраза Коко Шанель о том, что каждая женщина выглядит ровно настолько, насколько ей позволяет ее ум, актуальна и по сей день. Задумывались, почему после 45 лет некоторые женщины дурнеют на глазах, а другие продолжают цвести? Секрет в правильном уходе, который нужно обязательно подбирать согласно возрасту. Вот какие ошибки чаще всего совершают женщины после 45 лет.

Длинные ногти

Смотрятся, конечно, красиво, удлиняют пальцы, делают кисть более изящной и аристократичной. Но не в среднем возрасте, когда кожа на руках тускнеет, морщинится, прорисовывается венозная сетка. Отныне предпочтительней придавать ногтям короткую миндалевидную или квадратную форму.

Матовая кожа

В молодости наша кожа выделяет достаточное количество себума, поэтому важно использовать матирующие тональные средствам пудру. Однако с возрастом кожа сальные железы выделяют все меньшее количество кожного сала, поэтому использование матирующей косметики усиливает сухость и добавляет возраста. Переходите на косметику пожирней и не забывайте использовать хайлайтер.

Длинные волосы

Все мы любим в юности длинные волосы, и одна мысль о расставании с ними ввергает нас в тоску. Но с законами природы не поспоришь. С возрастом кожа теряет упругость, овал лица опускается, контуры меняются и пышные локоны ниже подбородка только подчеркивают возраст. Чтобы прическа смотрелась свежо и уместно, выбирайте каскадные стрижки и длину выше плеч.

Контур губ

Мода на темный контур губ то приходит, то уходит, но после 45 лет этот приемчик должен исчезнуть из ваших бьюти-секретов навсегда, потому что цветовой контраст всегда подчеркивает мелкие морщинки вокруг губ. Чтобы визуально их скрыть, используйте только светлые карандаши, блески и помады.

Макияж глаз

Тут работает то же правило, что и в макияже губ – никаких ярких оттенков и броских контрастов, которые делают акцент на гусиных лапках и подчеркивают возраст. Придерживайтесь светлых бежевых, персиковых, розовых оттенков в зависимости от цвета глаз

Одежда

Со временем общий тон кожи становится значительно светлее, конечно, если вы не живете под южным тропическим солнцем. Светлота кожи сливается со светлой одеждой и делает образ блеклым. Придерживайтесь такого правила: макияж в светлых тонах, одежда – в ярких, но не кричащих. Кроме того, избегайте тонкого трикотажа, который позволяет просматривать фигуру, не выставляйте телесные изменения напоказ. Но если вы всегда занимались спортом и своим телом гордитесь, тогда правила меняются.