 

Еврокомиссия обещает Украине срочную помощь на сумму €10 млрд

25.05.2022, 9:14, Разное
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Экономический форум в Давосе проходит под знаком украинского кризиса, пишет немецкий телеканал Das Erste. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о намерении предоставить Украине €10 миллиардов уже сейчас и продолжить помогать ей при выполнении ряда условий, таких как установление независимой системы правосудия и верховенства права в стране.

Второй день экономического форума в Давосе тоже полностью проходит под знаком военных действий на Украине. Председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен хочет дать зелёный свет срочной помощи для Украины на сумму десять миллиардов евро. Долгосрочную поддержку восстановления страны она, однако, хочет связать с выполнением определённых условий.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Восстановление должно быть связано с масштабными инвестициями и амбициозными реформами. Например, с модернизированием украинской системы управления, утверждения правового государства и независимости правосудия.

Сразу после фон дер Ляйен к собравшимся на форуме обратился генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Он подчеркнул сплочённость НАТО и настаивал на том, что РФ не должна пересекать красную линию.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы удвоили число международных вооружённых сил, от Балтийского до Чёрного морей. И у нас есть сто тысяч военных в повышенной боеготовности. Они готовы отреагировать на любую агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО.

Это, по словам Столтенберга, следует воспринимать не как провокацию, а как предостережение, чтобы Москва не исходила из ложных предпосылок.

Дата выхода в эфир 24 мая 2022 года.



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