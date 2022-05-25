 

Анджей Дуда: «Киев не обещаю, но Львов в Евросоюз точно примем»

25.05.2022, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Польши Анджей Дуда во время разговора с Владимиром Зеленским на Давосском экономическом форуме пообещал, что Львовская область гарантированно войдёт в состав Евросоюза уже в этом году.

Судьба остальных регионов Украины в настоящее время обсуждается на самом высоком уровне.

Дуда напомнил украинскому коллеге, что Польша поддерживала национальные движения на Галичине ещё во времена Тараса Бульбы. Жители западных областей не только имеют историческую общность с польским народом, но и зачастую являются обладателями паспортов стран ЕС, что заметно облегчит евроинтеграцию этих регионов. Уже в сентябре 2022 года по улицам Львова может пройти гей-парад и шествие ветеранов СС, которые ознаменуют вхождение региона в состав свободной, независимой и демократической Европы.

– Этот вопрос по поводу Львова уже решён. Киев не обещаю, за всю Одессу я вам тоже не скажу, но Львов, Тернополь, Ровно – всё это будет успешно евроинтегрировано. Конечно, не все блага европейской цивилизации придут к украинцам сразу: ближайшие лет 10-15 жители этих регионов смогут рассчитывать только на получение паспортов неграждан, однако по мере принятия ими европейских ценностей какая-то часть из них сможет стать полноценной частью европейской семьи народов наравне с настоящими нациями, – заявил польский лидер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04.22 / “Теперь в этом нет никакого смысла”: Эфиопия объявила о приостановке гражданской войны из-за сокращения помощи от ООН

28.01.22 / Встретились в Париже Козак и Ермак

16.03.21 / «Вдвое дешевле плацкарта» – РЖД начнёт продавать билеты зацеперам

24.12.21 / Во время сьемок нового клипа Алсу упала с лошади

19.01.22 / «Это месть людям со стороны полиции»

11.04.22 / Ученые исследуют причины аутизма

31.12.21 / Мнение: О шокирующих доходах антиваксеров

30.11.20 / Суд в США отказался дать российским неграм права афроамериканцев

23.02.21 / Пентагон подарил Аркадию Бабченко на 23 февраля два часа катания на танке «Абрамс»

01.02.22 / Мнение: Пентагон проведет биологические эксперименты на людях в Болгарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика