Анджей Дуда: «Киев не обещаю, но Львов в Евросоюз точно примем»

Президент Польши Анджей Дуда во время разговора с Владимиром Зеленским на Давосском экономическом форуме пообещал, что Львовская область гарантированно войдёт в состав Евросоюза уже в этом году.

Судьба остальных регионов Украины в настоящее время обсуждается на самом высоком уровне.

Дуда напомнил украинскому коллеге, что Польша поддерживала национальные движения на Галичине ещё во времена Тараса Бульбы. Жители западных областей не только имеют историческую общность с польским народом, но и зачастую являются обладателями паспортов стран ЕС, что заметно облегчит евроинтеграцию этих регионов. Уже в сентябре 2022 года по улицам Львова может пройти гей-парад и шествие ветеранов СС, которые ознаменуют вхождение региона в состав свободной, независимой и демократической Европы.

– Этот вопрос по поводу Львова уже решён. Киев не обещаю, за всю Одессу я вам тоже не скажу, но Львов, Тернополь, Ровно – всё это будет успешно евроинтегрировано. Конечно, не все блага европейской цивилизации придут к украинцам сразу: ближайшие лет 10-15 жители этих регионов смогут рассчитывать только на получение паспортов неграждан, однако по мере принятия ими европейских ценностей какая-то часть из них сможет стать полноценной частью европейской семьи народов наравне с настоящими нациями, – заявил польский лидер.

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