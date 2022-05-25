Юрист рассказал о тонкостях перевозки грузов на дачу

Какие правила и рекомендации нужно соблюдать при перевозке разных грузов – от газовых баллонов и садового инвентаря до строительных материалов – в легковом автомобиле, чтобы избежать ДТП или штрафа, рассказал автоюрист Антон Трошанов.

«Раньше в правилах дорожного движения было указано, что крупногабаритный груз должен выступать не более метра сзади и не более полуметра по бокам автомобиля, сейчас такие ограничения устранены. Главное, что груз должен быть обозначен красными лентами. Ограничений по перевозке садовых инструментов в салоне или багажнике нет», – передает радио Sputnik его слова.

Автоюрист добавил, что неправильно закрепленный груз может стать причиной ДТП. «Груз, который неправильно закреплен или не закреплен вовсе, может спровоцировать ДТП в случае резкого изменения дорожной обстановки. Допустим, при резком торможении незакрепленный груз пойдет вперед, тем самым увеличивая нагрузку на передние колеса и уменьшая сцепление задних колес. В этом случае есть вероятность, что автомобиль пойдет в занос, перевернется и попадет в ДТП», – предупредил Трошанов.

По его словам, перед тем, как закреплять груз, необходимо проверить прочность веревки, а во время движения учитывать изменившийся вес и габариты автомобиля.

«Чаще всего причина опасности кроется в мелочах. Например, плохая веревка, которой закреплен груз на крыше, порвется в самый неподходящий момент. Фиксировать груз важно надежными материалами, соблюдать меры предосторожности при движении, резко не тормозить, учитывать дорожную обстановку», – добавил эксперт.

В мае два большегруза столкнулись на трассе под Екатеринбургом, в результате ДТП погиб водитель фуры и трое рабочих, выполнявших ремонт дороги.

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