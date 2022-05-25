 

Способный вести подземную радиолокационную съемку радар «ЭЛИК» подготовили к летным испытаниям

25.05.2022, 9:05, Новости дня
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Специалисты радиотехнического института им. ак. Минца (РТИ) и НПК «НИИДАР» готовят к летным испытаниям бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) «ЭЛИК», способный вести с воздуха или из космоса подземную радиолокационную съемку местности, сообщил гендиректор РТИ и АО «НПК «НИИДАР» Юрий Аношко.

«В этом году были проведены наземные испытания БРЛК L-диапазона с отработкой режима управления БРЛК с использованием информационно-командной радиолинии. Сегодня мы ведем активную подготовку к летным испытаниям БРЛК Р-диапазона с целью отработки возможности подземной радиолокационной съемки местности», – цитирует ТАСС Аношко.

По его словам, иностранные заказчики проявляют интерес к российской загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух-Э».

«Могу сказать, что реальная заинтересованность «Подсолнухом-Э» и «Лагуной-И» есть, сейчас мы ведем активную работу с потенциальными заказчиками», – сказал он. Аношко отметил, что заключение контракта на такие РЛС – длительный процесс, так как должны быть проведены рекогносцировочные работы, согласованы с заказчиками технические характеристики и дислокация.

Ранее главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев сообщил, что российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км..

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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