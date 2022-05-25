 

Собянин объявил ковидную амнистию

25.05.2022, 9:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении объявить ковидную амнистию, согласно которой власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.

«Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений», – написал он в своем блоге.

Собянин добавил, что в общей сложности по ковидной амнистии прекратится взыскание или будет осуществлен возврат порядка 13,6 млрд рублей.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», – отметил мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что правительство столицы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. «Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов», – отметил он, добавив, что амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.20 / Возможна ли военная агрессия России в отношении Украины сегодня?

30.09.20 / МИД Ирака отреагировал на намерение США закрыть посольство в Багдаде

25.06.20 / Космонавт предложил новый термин для выхода туристов за пределы МКС

10.12.21 / «Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

18.01.21 / Модель Калашникова обвинила таксиста в краже портфеля за 800 тыс. рублей

29.06.21 / Умер режиссер Александр Воропаев

02.05.21 / Байден в Вашингтоне провел встречу с главой «Моссада»

21.08.20 / ООН включила крымчан в число жителей РФ при подсчете населения

20.10.20 / Азербайджан сообщил об интенсивных боях в Карабахе

09.02.21 / ФАС выявила признаки сговора металлотрейдеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика