Собянин объявил ковидную амнистию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении объявить ковидную амнистию, согласно которой власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.

«Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений», – написал он в своем блоге.

Собянин добавил, что в общей сложности по ковидной амнистии прекратится взыскание или будет осуществлен возврат порядка 13,6 млрд рублей.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», – отметил мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что правительство столицы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. «Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов», – отметил он, добавив, что амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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