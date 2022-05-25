Белорусская группа «Аура» приняла участие в акции «Лучшим воинам мира»
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Лауреат государственной премии Белоруссии группа «Аура» выступила перед участниками специальной военной операции РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале госпиталя им. Бурденко в Москве.
Музыканты присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
По словам участников коллектива, они с момента начала спецоперации поддерживали российскую армию. «Идея зрела давно приехать и поддержать хорошей песней, добрым словом, пожеланиями от белорусского народа успехов, здоровья и скорейшего выздоровления, победы», – отметили музыканты группы Юлия Быкова и Евгений Олейник.
Ранее в рамках акции ансамбль песни и пляски ЮВО выступил перед медицинским отрядом спецназначения. Также артисты Владимир и Маруся Левкины провели творческую встречу с участниками специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве.
Акция «Лучшим воинам Мира» организована Минобороны в феврале совместно с известными деятелями культуры и искусства, поддержавшими военно-политическое руководство страны. В рамках акции в военных госпиталях по всей стране прошло более 100 выступлений популярных артистов, 350 встреч с известными спортсменами, политическими и общественными деятелями, 63 мастер-класса и образовательных факультатива.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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