B европейских фруктах находят всё больше следов пестицидов

За последнее десятилетие в Европе резко возросло содержание в свежих фруктах опасных пестицидов, пишет The Guardian. Исследование показало, что за девять лет этот показатель вырос на 53%. При этом, по мнению экспертов, правительства вряд ли будут вводить запретительные меры, опасаясь сельскохозяйственного лобби, отмечает издание.

Как показало исследование правительственных данных, за последнее десятилетие в Европе резко возросло заражение свежих фруктов наиболее опасными пестицидами , пишет The Guardian. К примеру, треть яблок и половина исследованной ежевики содержали остатки самых токсичных пестицидов, некоторые из которых вызывают рак, болезни сердца и врождённые уродства, отмечает газета.

Так, остаточная концентрация вредных веществ в плодах киви выросла с 4% в 2011 году до 32% в 2019 году, а в вишне за тот же период времени этот показатель вырос с 22% до 50% . В целом, анализ почти 100 тыс. популярных, выращенных в домашних условиях фруктов в Европе показал рост заражения наиболее опасными пестицидами на 53% за девять лет. Исследование было проведено Европейской сетью действий по борьбе с пестицидами (PAN Europe ).

Как передаёт газета, британская продукция в исследовании не участвовала, однако Великобритания ежегодно импортирует из ЕС более 3,2 миллионов тонн свежих фруктов и овощей, чтобы удовлетворить около 40% внутреннего спроса.

Профессор Николь Ван Дам из Немецкого Центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) назвала доклад «шокирующим».

«Какой смысл в здоровом питании, если здоровые фрукты и овощи отравлены токсинами?» — задаётся вопросом эксперт.

Пресс-секретарь PAN Europe Саломе Ройнель уверена, что правительства не намерены запрещать эти пестициды, поскольку «слишком боятся фермерского лобби, которое зависит от мощных химикатов и сломанной модели ведения сельского хозяйства».

Ройнел предупредила, что химические вещества, используемые в самых токсичных пестицидах, не имеют безопасного порога использования, и призвала потребителей покупать органические фрукты, особенно в период беременности и кормления маленьких детей.

Исследование показало, что 87% груш в Бельгии и 85% в Португалии были заражены по крайней мере одним токсичным пестицидом. Наибольшее количество пестицидов среди отобранных для проб фруктов и ягод содержали ежевика (51%), персики (45%), клубника (38%), вишня (35%) и абрикосы (35%). Что касается овощей, то здесь наиболее вредными оказались сельдерей (50%), корень сельдерея (45%) и капуста (31%) .

Тем временем, Европейская комиссия утверждает, что использование опасных пестицидов сократилось в 2019 году на 12% по сравнению с периодом 2015-2017 годов, и предлагает сократить этот показатель ещё на 50% к 2030 году.

Вопреки этим данным, новое исследование показало, что показатели заражения пестицидами резко увеличились для таких фруктов, как яблоки (на 117%) и вишни (на 152%) с 2011 года, когда правительства ЕС должны были начать запрещать соответствующие пестициды, отмечает газета.