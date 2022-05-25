 

Рейтинг Байдена обновил антирекорд

25.05.2022, 7:35, Новости дня
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Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе, передает РИА «Новости».

По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена. Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.

Опрос проводился онлайн 23 и 24 мая, в нем приняли участие 1005 взрослых, из которых 456 человек отдают предпочтение демократической партии, 358 – республиканской. Статистическая погрешность составляет 4%.

Напомним, 16 мая рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 39%. При этом 22 марта он составлял 40%. В декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США Джо Байдена. Осенью рейтинг Байдена упал до 46% на фоне вывода войск из Афганистана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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