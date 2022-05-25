 

Минобороны показало боевую работу военных связистов

25.05.2022, 7:35, Новости дня
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Минобороны РФ показало видео боевой работы военных связистов Западного военного округа в ходе специальной военной операции.

«Специалисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями. Связисты обеспечивают командование группировки всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее Минобороны показало запуск четырех «Калибров» по подразделениям ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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