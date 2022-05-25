Минобороны показало боевую работу военных связистов

Минобороны РФ показало видео боевой работы военных связистов Западного военного округа в ходе специальной военной операции.

«Специалисты круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями. Связисты обеспечивают командование группировки всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее Минобороны показало запуск четырех «Калибров» по подразделениям ВСУ.

—