 

КНДР произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты

25.05.2022, 7:35, Новости дня
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Правительство Республики Корея осудило проведенные в среду ракетные пуски КНДР. По оценкам Сеула, речь, предположительно, идет об испытании по меньшей мере одной межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили СМИ.

«Сегодняшний пуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты и баллистических ракет малой дальности нарушает резолюции Совета Безопасности ООН», – передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» заявление правительства.

По оценкам Сеула, межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около 360 км, а ее максимальная высота составила 540 км.

Между тем Южная Корея и США запустили свои ракеты класса «поверхность – поверхность» в ответ на проведение испытаний КНДР. «В ответ на провокационные пуски баллистических ракет были проведены (учения авиации) Elephant Walk и совместные пуски ракет класса «земля – земля» США и Республики Корея», – говорится в заявлении южнокорейских военных. Как добавляет агентство, Южная Корея запустила ракету «Хенму-2», а США – один снаряд ATACMS в сторону Японского моря.

По информации агентства, это было сделано для «предотвращения дальнейших провокаций» и «демонстрации возможности незамедлительного нанесения удара» со стороны союзных сил.

Напомним, военные Южной Кореи сообщили, что КНДР в сторону Японского моря выпущена «неустановленная баллистическая ракета». Позднее стало известно о пуске второй и третьей ракет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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