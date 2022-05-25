Родня умершего ребенка раскопала его могилу через час после похорон и обнаружила, что он живой

Причудливый случай, граничащий с чудом и являющийся невероятным совпадением, произошел недавно в Индии.

Ребенок, которого объявили умершим и похоронили, оказался живым, но обнаружилось это лишь после раскапывания его могилы.

Жительница города Банихал, штат Джамму и Кашмир, Индия, по имени Шамемма Бегум рожала в местной больнице, но ее ребенок появился на свет без признаков жизни. Два сотрудника больницы осмотрели новорожденную девочку и заявили, что она мертва.

Безутешная женщина попросила мужа и родственников похоронить малышку на ближайшем кладбище и уже через два часа после этого тело младенца привезли в деревню Банкут, которая была ближе всего к больнице, и закопали на их кладбище.

Однако жители деревни заметили процессию похорон и устроили протест, заявив, что ребенка надлежит похоронить не на их кладбище, а рядом с могилами его родственников.

Семья Шамеммы Бегум в итоге согласилась с этим требованием и через час после похорон они раскопали младенца, чтобы забрать его тело для перезахоронения.

Сложно описать их ужас и шок, когда они обнаружили, что “труп” младенца на самом деле двигается и дышит, ребенок оказался совершенно живой и более того, плакал.

Как сообщают СМИ, после этого два работника больницы, которые принимали роды у Шамеммы Бегум, были отстранены от работы и было начато расследование. А местный староста Манзур Алиас Вани рассказал журналистам, что ребенок был объявлен мертвым поспешно и не получил надлежащей медицинской помощи.

Также Вани заявил, что когда выяснилось, что младенец живой, его тут же повезли обратно в больницу, где его положили для обследования и “специализированного лечения”.

К слову, староста Вани, а также еще один местный лидер Чоудхари Мансур были теми людьми, которые возглавили протест в Банкуте и уговорили родню ребенка раскопать его могилу.

– Это верх халатности и непрофессионализма со стороны врачей и другого персонала из клиники SDH Banihal, – говорит местный житель, требуя строгого наказания против тех, кто допустил ошибку.