Вавилонская табличка может быть доказательством передовых древних технологий

Многие ученые и прочие исследователи уверены, что скрижаль древнего Бога Солнца Шамаша и изображенные на ней символы являются неоспоримым свидетельством существования древних передовых технологий, которые использовали люди для общения с богами.

Шамаш – древний месопотамский бог Солнца, справедливости, морали и истины, известный своей добротой и щедростью. Он брат-близнец богини неба Инаны или Иштар, как ее называют в ассиро-вавилонском эпосе.

В ней Шамаш встречается и под другим именем – Уту. Но в обоих случаях сущность богов абсолютно идентична. Согласно шумерским легендам, пара близнецов была чрезвычайно близка.

В древние времена считалось, что Шамаш ездит в небе на своей солнечной колеснице и видит сверху все, что происходит на Земле. Ночью он путешествовал по Подземному миру, двигаясь на восток и готовясь к новому восходу солнца. Шамаш (или Уту) почитался как исполнитель божественного правосудия, и люди верили, что он помогает и защищает нуждающихся. Также, помимо живых, он является одним из судей мертвых, чьи приговоры выносились ночью.

Первые источники, в которых упоминается шумерский бог солнца, относятся к глубочайшей древности – 3500 году до нашей эры. Это все, что вам нужно знать о тайне скрижали Шамаша.

Теперь перенесемся в сегодняшний Тель-Абу-Хабба (Ирак), которые в древности известен как Сиппар или Зимбир – ближневосточный шумерский, позднее вавилонский город, на восточном берегу реки Евфрат, руины которого до сих пор можно найти там.

Город расположен в иракской пустыне, менее чем в 30 км от Багдада. В 1881 году при раскопках древних останков Вавилонии археологи обнаружили десятки тысяч каменных табличек с древними письменами и изображениями, датируемыми 6 веком до нашей эры.

Археолог Ормузд Рассам обнаружил среди них более интересный артефакт – скрижаль Шамаша. По мнению экспертов, она была сделана во время правления царя Набу-апла-иддина примерно в 9 веке до нашей эры.

Почему некоторые люди думают, что это говорит о существовании передовых древних технологий?

Древний барельеф изображает Шамаша, сидящего на троне. С другой стороны находятся три другие фигуры – жрец и богиня Аа, которые ведут царя Набу-аплу-иддину в святилище. Между ними находится алтарь, а над ним солнечный диск, который является символом высшей энергии.

На барельефе изображение Бога Солнца намного больше, чем у человека. Он изображен как гигант.

Ограда, внутри которой находится Шамаш, по мнению эзотериков и некоторых ученых, показывает связь бога с космосом, поскольку внутри нее также изображены луна, солнце и звезда (Венера). В верхней части пластины находятся небесные существа (сопровождающие божества или ангелы), держащие солнечный диск, связанный двумя веревками.

Именно эта картинка (а также текст под ней) заставляет эзотериков и прочих искателей истины поверить в то, что в древности существовала развитая технология, с помощью которой вавилоняне могли общаться со своими богами, и в частности с Богом Солнца – Шамашем.

Интересным элементом скрижали Шамаша является колонна, возвышающаяся перед богом, которая отделяет его от трех других фигур. Она имеет то же основание, на котором солнечный диск покоится как сверху, так и снизу. Согласно эзотерическим толкованиям, эта колонна недвусмысленно показывает передачу энергии с высших уровней на низшие.

То, что изображено на скрижали Шамаша, выглядит так, как будто древние вавилоняне могли соединиться с небесными силами и их богами одним нажатием специальной кнопки. Если предположить, что так оно и было – теперь остается только догадываться и представлять, как именно эта развитая технология работала много тысяч лет назад.