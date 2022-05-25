 

Археологи нашли останки «дракона смерти»

25.05.2022, 6:45, Разное
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Новый экземпляр древней летающей рептилии, или птерозавра, имел длину около 9 метров.

Аргентинские ученые обнаружили новый вид огромной летающей рептилии, получившей название «Дракон смерти», которая жила 86 миллионов лет назад. Хищник имел тело размером с автобус.

Новый образец древней летающей рептилии, или птерозавра, достигал 9 метров в длину. Исследователи говорят, что он предшествовал птицам как одним из первых существ на Земле, которые использовали крылья для охоты на свою добычу, атакуя сверху.

Команда палеонтологов обнаружила окаменелости недавно в горах Анд в западной провинции Мендоса в Аргентине. Они обнаружили, что скалы, сохраняющие останки рептилии, датируются 86 миллионами лет до мелового периода.

Это значит, что эти страшные летающие рептилии жили за 20 миллионов лет до того, как астероид уничтожил около трех четвертей жизни на планете около 66 миллионов лет назад.

Руководитель проекта Леонардо Ортис рассказал в интервью, что невиданные ранее характеристики окаменелости требуют нового названия рода и вида, причем последнее объединяет древнегреческие слова для смерти (танатос) и дракона (дракон).

– Казалось уместным назвать это так, – сказал Ортис. – Это дракон смерти.

Рептилия, вероятно, была пугающим зрелищем. Исследователи, опубликовавшие свое исследование в апреле 2021 года в научном журнале «Меловые исследования», заявили, что огромные кости окаменелости классифицируют новый вид как самого большого птерозавра, обнаруженного в Южной Америке, и одного из самых больших, где-либо найденных.

– В настоящее время у нас нет записей о каком-либо близком родственнике, который хотя бы имел модификацию тела, подобную этим хищникам, – сказал Ортис.



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