 

Guardian – Столтенберг в Давосе предостерёг бизнес против тесных связей с Россией и Китаем

25.05.2022, 6:20, Разное
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Бизнесмены не должны жертвовать вопросами государственной безопасности ради сиюминутной коммерческой прибыли от сотрудничества с авторитарными режимами, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам главы Североатлантического альянса, свобода должна быть важнее свободной торговли, а ценности — важнее прибыли.


AP

Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с открытым предостережением против тесных экономических связей с Россией и Китаем, напомнив бизнесменам, что ценности должны значить больше, чем прибыль, пишет The Guardian. Столтенберг заявил, что страны совершат ошибку, если променяют долгосрочную безопасность на краткосрочную экономическую выгоду.

«Свобода важнее свободной торговли. Защита наших ценностей важнее прибыли», — подчеркнул генсек НАТО.

Глава Североатлантического альянса также отметил, что глобализация принесла много экономических выгод, но военные действия на Украине показали, как связи с авторитарными режимами делают государства уязвимыми. Так, устранение барьеров в стремлении к свободной торговле сделало Европу зависимой от российской нефти и газа и дало толчок технологическому обмену, в результате которого Запад рискует потерять технологические преимущества в области производства современных вооружений. Оно также дало возможность иностранным государствам контролировать жизненно важную инфраструктуру западных стран, такую как сети 5G.

«Если мы поделимся технологиями, мы можем заработать, но подорвать при этом безопасность Запада», — предупредил Столтенберг, добавив, что это касается как России, так и Китая.

Столтенберг напомнил, что, будучи премьер-министром Норвегии, сам работал над созданием более глобализованной экономики.

«Но наш экономический выбор имеет последствия для безопасности», — заметил он.



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