 

Климкин услышал в Европе «тревожные звоночки» для Киева

25.05.2022, 6:13, Новости дня
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В Европе уже можно услышать «тревожные звоночки» по вопросу поддержки Украины, сообщил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.

Климкин заявил, что в Европе у Москвы есть как открытая, так и скрытая поддержка. По его словам, «очень ясно это прослеживается в южных европейских странах, в частности в Италии и Франции, но и в других», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».

Бывший министр заявил, что Украине необходимо «поддерживать тонус, эмоцию западного мира». Климкин подчеркнул, что «это критично для солидарности». Он признал, что на Западе «уже начинаются определенные тревожные звоночки». По его словам, Киев должен добиться того, чтобы эти «звоночки» не перешли «в какой-нибудь другой звук».

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине. Как сказал глава дипломатии ЕС, к такому результату, помимо поставок Украине, привели сокращения бюджета и недофинансирование.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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