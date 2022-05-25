ФБР устроило внутренние проверки по расследованию «сговора» Трампа с Россией

В ФБР идут внутренние проверки действий сотрудников во время расследования якобы имевшего место «сговора» экс-главы американского государства Дональда Трампа с Москвой, сообщил агент Куртис Хайд.

Агент ФБР, давая показания в суде, рассказал, что Бюро проводит административное разбирательство. Оно коснулось большого числа сотрудников, включая самого Хайда, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

В отношении Хайда начали проверку из-за того, что он не идентифицировал оправдывающую информацию, относящуюся к расследованию. Агент заявил, что в случае обнаружения правонарушений сотрудникам может угрожать дисциплинарное взыскание или даже увольнение, передает ТАСС.

Напомним, ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала коммуникации между Trump Organization и российским «Альфа-банком». В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.

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