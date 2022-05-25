Американский конгрессмен признал прокси-войну Запада с Россией на Украине

Страны Запада ведут на Украине прокси-войну, «это битва РФ и Запада», сообщил конгрессмен США Сет Мултон.

Мултон сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведет боевые действия, а мы предоставляем все вооружение, еще больше технологий и другие средства». По словам члена Палаты представителей Конгресса США, «во многих отношениях» на Украине происходит «битва РФ и Запада». По его словам, Запад «в значительной степени представлен и возглавляем» США, передает РИА «Новости».

Отметим, что его заявление идет вразрез с позицией Белого дома и Пентагона. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин сказал: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом РФ и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против РФ на Украине.

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