Мнение: Поговорили!
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Завершился очередной СТРИМ! Поговорили о многом.
ТАЙМКОДЫ СТРИМА
СТРИМ №12. Кто виноват?
1:50 О «деле» Ровшана Аскерова из ЧГК. Росвласть боится слова «мародер»
5:50 Вопрос о вине русского народа в беспределе
9:40 О «вспышке» обезьяньей оспы. Почему людям нравится бояться?
12:10 Планетарное быдло. Мысли о смерти
15:50 Позор эмиграции – паспорт «Хорошего русского». Почему был прав Навальный
18:05 Быков и Арестович. Риск и чужбина
20:20 Новый статус поляков на Украине. Односторонняя «советизация».
23:10 «Дания, которую не жалко» (про ракету Гарпун, и почему Черное море – консервная банка)
27:30 Вина и виновность, право и психология
30:40 Почему русским нравится быть объектом
34:00 О Перестройке. Стояние на Арбате
41:00 ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ!
41:45 Обезьянья оспа и побочки от вакцин
47:00 Непонятный смысл войны. Как оказался в окружении Мариуполь?
48:40 Идёт ли война к концу?
52:20 Украине стали придерживать вооружения. «Еще не спето столько песен»
54:25 Загадки эпидемии ковида. Откуда в Азии опять ковид?
1:02:25 В Европе – никакого покаяния за ковидное безумие
1:05:50 Экзистенциальная психология: разбудить страх смерти
1:11:00 О фантазии и фантазерах. «Массовый человек не фантазирует». Жить заемной фантазией
1:14:50 Чего Зеленский хочет от Польши
1:15:30 ТЫСЯЧА!
1:16:15 О вине украинцев. Убогая радость от Мариуполя. РФ и пенальти в футболе
1:21:00 Чем гордиться России в этой войне?
1:24:35 Ошибка Украины с русским языком
1:26:00 Почему в РФ не гордятся «операцией прорыва»?
1:30:00 Обезьянья оспа – запланирована?
1:35:25 План Запада: Украину – поддержать, только чтобы не упала
1:39:40 Есть ли для России смысл в войне на истощение
1:42:00 Почему в России падает доллар
1:43:25 «Битва двух доходяг»
1:47:00 Оспа и война поставят Кремль раком
1:49:00 Россия: отсутствие эмпатии ошибочно приняли за свободолюбие
1:51:30 Кремль и страх перед рептилоидами: на примере крымского футбола
1:57:10 Перестроечный Арбат и стрим на канале: сравнение не в пользу стрима
1:58:40 Формула Эпикура
2:00:20 Истинное отношение верующего к атеистам: страх и жалость
2:06:00 Об Арестовиче
2:06:55 Какова все ж причина капитуляции гарнизона Мариуполя
2:11:50 Зачем прилетал Бёрнс
2:13:00 Как русский народ повязали кровью и Анастасия Миронова
2:19:40 Разговор на уровне ценностей. «Разбудить в звере человека»
2:21:50 Ольшанский и злоба русских эмигрантов
2:24:25 Перелом общественных настроений близок; опыт ПМВ
2:26:50 Самооправдание русского эмигранта – «они будут подыхать от голода под санкциями»
2:30:50 Чего больше от «взятия Мариуполя» – вреда или пользы
(будет дополнено)
Источник: Размышления вольного социолога
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