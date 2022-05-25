Мнение: Поговорили!

Завершился очередной СТРИМ! Поговорили о многом.

ТАЙМКОДЫ СТРИМА

СТРИМ №12. Кто виноват?

1:50 О «деле» Ровшана Аскерова из ЧГК. Росвласть боится слова «мародер»

5:50 Вопрос о вине русского народа в беспределе

9:40 О «вспышке» обезьяньей оспы. Почему людям нравится бояться?

12:10 Планетарное быдло. Мысли о смерти

15:50 Позор эмиграции – паспорт «Хорошего русского». Почему был прав Навальный

18:05 Быков и Арестович. Риск и чужбина

20:20 Новый статус поляков на Украине. Односторонняя «советизация».

23:10 «Дания, которую не жалко» (про ракету Гарпун, и почему Черное море – консервная банка)

27:30 Вина и виновность, право и психология

30:40 Почему русским нравится быть объектом

34:00 О Перестройке. Стояние на Арбате

41:00 ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ!

41:45 Обезьянья оспа и побочки от вакцин

47:00 Непонятный смысл войны. Как оказался в окружении Мариуполь?

48:40 Идёт ли война к концу?

52:20 Украине стали придерживать вооружения. «Еще не спето столько песен»

54:25 Загадки эпидемии ковида. Откуда в Азии опять ковид?

1:02:25 В Европе – никакого покаяния за ковидное безумие

1:05:50 Экзистенциальная психология: разбудить страх смерти

1:11:00 О фантазии и фантазерах. «Массовый человек не фантазирует». Жить заемной фантазией

1:14:50 Чего Зеленский хочет от Польши

1:15:30 ТЫСЯЧА!

1:16:15 О вине украинцев. Убогая радость от Мариуполя. РФ и пенальти в футболе

1:21:00 Чем гордиться России в этой войне?

1:24:35 Ошибка Украины с русским языком

1:26:00 Почему в РФ не гордятся «операцией прорыва»?

1:30:00 Обезьянья оспа – запланирована?

1:35:25 План Запада: Украину – поддержать, только чтобы не упала

1:39:40 Есть ли для России смысл в войне на истощение

1:42:00 Почему в России падает доллар

1:43:25 «Битва двух доходяг»

1:47:00 Оспа и война поставят Кремль раком

1:49:00 Россия: отсутствие эмпатии ошибочно приняли за свободолюбие

1:51:30 Кремль и страх перед рептилоидами: на примере крымского футбола

1:57:10 Перестроечный Арбат и стрим на канале: сравнение не в пользу стрима

1:58:40 Формула Эпикура

2:00:20 Истинное отношение верующего к атеистам: страх и жалость

2:06:00 Об Арестовиче

2:06:55 Какова все ж причина капитуляции гарнизона Мариуполя

2:11:50 Зачем прилетал Бёрнс

2:13:00 Как русский народ повязали кровью и Анастасия Миронова

2:19:40 Разговор на уровне ценностей. «Разбудить в звере человека»

2:21:50 Ольшанский и злоба русских эмигрантов

2:24:25 Перелом общественных настроений близок; опыт ПМВ

2:26:50 Самооправдание русского эмигранта – «они будут подыхать от голода под санкциями»

2:30:50 Чего больше от «взятия Мариуполя» – вреда или пользы

(будет дополнено)