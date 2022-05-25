Мнение: Обучение необучаемых

Забавные истории в стиле "Лови камбулю" из жизни военных инструкторов на Ближнем Востоке.

Обучение необучаемых

Многие наши товарищи, приезжавшие в командировки в жаркие страны сталкивались с инструкторской деятельностью по обучению союзных войск. В этой небольшой статье от Торвальда описано два веселых момента с обучением садыков в одной из арабских стран.

Часть 1. Новый УКС

Занятие по огневой подготовке, на стрельбище целая рота садыков. Садыки не простые, а «супер-спецназ» одной страны, элитное подразделение, с которым до нашей группы уже полгода бились наши коллеги. Теперь пришла наша очередь. Занятие было одним из первых, и о возможностях наших подопечных мы знали пока только из рассказов парней из предыдущей группы.

Мы поняли, что нас ожидает с первых минут, когда увидели, как два садыка проверяют оружие на разряженность: один смотрит в ствол, а второй в это время дергает затвор и нажимает на спусковой крючок. Опиздюлив этих двух уникумов, показав как надо и услышав в ответ с киванием головы «Баняяятна (понятно)», начинаем занятие.

По плану занятий, мы должны были разбить садыков на три группы для отработки огневого поражения противника силами взвода. Расставив наших спешелов по местах (тут гранатометчики, тут пулеметчики, тут автоматчики, тут стрелки с «Заставой»), мы начали объяснять им последовательность их действий…Уже в четвертый раз.

И пока я и спец занимались группой на рубеже, Биба и Боба из числа ожидающих групп решили замутить перфоманс. Биба нашел покрышку, которых валялось целая тьма на полигоне, взял грудную мишень, прилепил ее на колесо, предварительно нарисовав на ней звезду Давида и написав «USA» (стоит отметить, но по таким мишеням они попадали намного лучше, чем по мишеням без надписей). Боба в это время, перетянувшись сигаретой, в которую он забил кусок гашиша с мизинец, установил свой пулемет FN MAG на сошки и залег.



FN MAG

– Джахиз? (Готов?) – крикнул Биба Бобе.

– Йелла! (Давай!) – крикнул Боба Бибе.

Биба, что есть сил, катает покрышку, а Боба в это время пытается длинной очередью срубить движущуюся мишень с ненавистной звездой Давида. Услышав стрельбу, мы повернулись, и увидели катящуюся на нас покрышку и Бобу, который зажал гашетку и вел ствол своего бельгийского аннигилятора вслед за ней. Благо лента закончилась, когда последняя пуля воткнулась в метрах пяти от лежащего садыка из группы на рубеже.



Биба со своим инструментом

Так как нас предупредили о том, что лично бить садыков не стоит, Боба и Биба были отпизжены палкой сержантом. А днем, возвращаясь с обеда, я увидел, как сержант ходит по плацу, а перед ним по периметру плаца катаются по раскаленному асфальту раздетые до пояса Биба и Боба. После этого их обрили налысо и посадили на «губу», чему они несказанно были рады, ведь на «губе» нет занятий и русских, которые заставляют учиться.

Часть 2. СпешОл Форсес

Очередное занятие с «супер-коммандос». Теперь, этим бесстрашным воинам букры и иншаллы предстояло по плану занятий организовать нападение на колонну с последующим досмотром. Когда теория была закончена, пришло время перейти к практике. Местом действия была выбрана огромная эвкалиптовая роща на территории части. Там был назначен участок асфальтированной дороги, по которому и должна будет двигаться колонна, которую изображали три «Лэнд Крузера».

А дальше как в одном фильме: «У нас было 600 холостых патронов, 20 насадок для холостой стрельбы, 40 грамм первосортного семтекса, несколько электродетонаторов, две подрывных машинки и рота отборных садыков». Хабибуки были рады, улюлюкали и уже окрестили колонну, которую они сейчас будут «траха-траха» (да, специалисты тоже проводили с садыками занятия по русскому языку) «жидо-американской».



Семтекс ( действующие вещества -пластифицированный ТЭН и гексоген)



Подрывная машинка КПМ-3У1

Достигнув места действия, мы третий раз повторили весь замысел занятия, напомнили о поражающем эффекте при стрельбе холостыми (до этого не раз демонстрировали им на пластиковых бутылках), об осторожности при обращении с ВВ и подрывной машинкой. Арабы нетерпеливо кивали, мол «да давайте уже начнем, мы все знаем, мы коммандос», а мы скептически переглянулись, так как знали, что обычно случается после таких фраз.

Решили в среднюю машину назначить ВИПа, которого и нужно было захватить нашим диверсантам. Им вызвался многострадальный Мухаммед, прапорщик, начальник склада вооружения. Многострадальный потому, что на моей только памяти его чуть не пристрелили 4 раза во время занятий. Он магическим образом оказывался там, где какой-нибудь садык, не проверив оружие на разряженность, нажимал на спусковой крючок. И пуля таким же магическим образом втыкалась то в ящик с патронами, на котором сидел прапорщик, то выбивала пыль из скалы каких-нибудь десяти сантиметрах от его плешивой головы. С таким везением Мухаммеду стоило ехать в Лас-Вегас. Как правило, после таких случаев, он показывал все свое знание ненормативной лексики, выхватывал у бойца оружие, и начинал охаживать им его по хребтине.

Итак, мы слепили из семтекса два небольших заряда для имитации подрыва, садыки их присоединили к проводам подрывных машинок и прикопали на обочине. Назначенные на подрыв хабиби указали нам выбранные ориентиры, при прохождении которых колонной они будут активировать заряды. Остальные были разбиты на подгруппу досмотра, огневую подгруппу и подгруппу обеспечения и залегли в зарослях. Мы с нашим спешелом перешли на другую сторону дороги, чтобы контролировать выполнение пунктов занятия.

По рации сообщили о готовности Мухаммеду (он был старший в колонне «противника»). Спустя две минуты три автомобиля въехали в зону поражения. Машины проехали засаду, а единственное что мы услышали – это ругань и щелчки подрывной машинки. Взрыва не было, евреям и американцам удалось уйти от засады).



Вот на таких Лэнд Крузерах 70 была наша колонна. Отличная, неприхотливая и проходимая в песках машина. А если на нее поставить турель — то это получится лучший транспорт для пустынных пиратских рейдов

Сказав Мухаммеду вернуться на исходную позицию, мы решили проверить, что случилось с зарядами. Я громко крикнул подгруппе минирования, чтобы они убрали свои корявки от подрывных машинок. Убедившись в отсутствии остаточного напряжения в машинке, мы начали откапывать заряды. И тут, когда мы уже достигли заряда, послышался звук вращения рукоятки и судорожное щелканье по кнопке подрыва. Наш спец среагировал быстро, схватил камень, валявшийся рядом, и метнул его в горе-подрывника. «ЧПОНЬК» отозвалась его каска…

И пока наши подрывники «качали землю», под присмотром сержанта, мы подшаманили заряды – садыки плохо закрепили провода от подрывной машинки, и они тупо выпали при закапывании.

Пожурив подопечных, мы запустили колонну на второй круг. В этот раз наши ниндзя сработали как часы: заряды бахнули, колонна встала, изображая повреждение первой и замыкающей машин. И тишина…Только громкая команда спеца «Нар!!!» (Огонь!) вывела садыков из оцепенения. После огневого поражения, на досмотр выдвинулась группа. И вроде они все делали так, как их учили, что мы даже вздохнули с облегчением, НО…

Один Ахмедка, увлекшись и максимально погрузившись в роль, открыл дверь и со словами «Выходи, пёс», выволок охуевшего от такого поворота событий Мухаммеда из машины. Дальше Мухаммед был уложен на асфальт лицом вниз и получил увесистый пендаль. Еще больше прихуев от этого, возмущенный старый вояка перевернулся на спину, приподнялся на локтях, и плюнул в Ахмедку со словами «Хуй собачий» (Зуб-аль-чАльб). Молодой коммандос оскорбился и уже не слышал наших просьб «играть» менее реалистично. Он ногой наступил на грудь Мухаммада, придавив его к асфальту, и, процедив «Сдохни, еврей», навел ствол в лицо бедному прапорщику.

Только реакция инструктора спасла Муху, мягко говоря, от плохих последствий: каким-то образом он успел пнуть ствол автомата и Ахмедка выстрелил сантиметрах в 20-ти от левого уха «пленного еврея».

Отобрав автомат у заигравшегося молодого, мы подняли на ноги Мухаммеда, который был белее листа бумаги (бледный араб – зрелище фееричное). Сначала он что-то беззвучно лепетал губами, ну а потом его прорвало. Выхватив автомат, (который я сразу же разрядил от греха подальше), он, взяв его за ствол как бейсбольную биту, начал мутузить молодого, который на тот момент уже вышел из роли и осознавал неизбежность надвигающегося пиздеца. Закрыв голову, он бегал вокруг машин, вереща и моля о пощаде, а Мухаммед гнался за ним, отвешивая автоматом куда попадет, изредка останавливаясь поковырять в левом ухе и отдышаться.

https://telegra.ph/Obuchenie-neobuchaemyh-05-23 – цинк

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