«Украина просто отмазка» – жители французского Лилля возмущены ростом коммунальных платежей

Более 400 жителей Лилля подписали петицию к мэру города и президенту страны с требованием снизить взлетевшие коммунальные платежи за социальное жильё, которое к тому же не соответствует стандартам, передаёт BFM TV. Арендодатели оправдывают рост тарифов подскочившими из-за украинского конфликта ценами на газ, однако жители им не верят.

За последние месяцы коммунальные платежи Катрин значительно выросли.

КАТРИН, жительница многоквартирного дома: Вот квитанция за март, а вот — за апрель.

Примерно на 130 евро больше за месяц — такой рост влияет на её повседневную жизнь.

КАТРИН: При бюджете в 1800 евро нам едва остаётся 200 евро на жизнь. Сейчас мы задаёмся вопросом, сможем ли себя прокормить и развлечь детей, их одеть, потому что они растут, или мы будем только оплачивать квартплату.

В этих социальных жилых домах 40 жильцов сообщают о повышении коммунальных платежей, при этом, по их словам, условия жизни ухудшаются…

СЕДРИК, живёт в этом доме 15 лет: Посмотрите на лужайку… Жалкое зрелище, правда?

…как внутри, так и снаружи зданий.

СЕДРИК: Что касается ремонта, нам приходится уже почти две недели ждать, когда закончат заменять колонну. Здесь плохо убираются, никто это не контролирует.

По словам жителей, арендодатели оправдывают такую ситуацию ростом цен на газ из-за конфликта на Украине. Живущих здесь это не устраивает: они требуют наладить диалог.

НАИМА, пенсионерка, живёт в этом доме 50 лет: Больше не проводятся собрания, чтобы рассказать нам, что происходит. Украина не несёт ответственность за всё. Все мы не участвуем в конфликте, это просто отмазка.

Доведённые до предела, жители отправили петицию Мартин Обри, мэру Лилля, и Эммануэлю Макрону. На данный момент её подписали 400 человек.

Дата выхода в эфир 24 мая 2022 года.