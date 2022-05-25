 

Названо число уничтоженных российской ПВО «Байрактаров» на Украине

25.05.2022, 4:50, Новости дня
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С начала специальной военной операции на Украине российские средства ПВО уничтожили около 90 ударных беспилотников «Байрактар», сообщил источник.

Источник РИА «Новости» пояснил, что в это число не входят БПЛА, которые были уничтожены «в ангарах на земле высокоточными крылатами ракетами». По его словам, «Байрактары» оказались «простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов как «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3» из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности». Кроме того, у «Байрактаров» одноканальный прицельно-навигационный комплекс, за один заход они могут атаковать только одну цель, что сильно снижает их живучесть, поскольку «на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%».

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте РФ и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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