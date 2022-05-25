 

Nike отказалась продлить франчайзинговое соглашение в России

25.05.2022, 4:50, Новости дня
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Американская компания Nike отказалась продлить франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, сообщил президент IRG Тихон Смыков.

IRG владеет крупнейшей в РФ монобрендовой сетью магазинов американского ритейлера. Смыков в письме сотрудникам компании сообщил, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. В связи с этим «по мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом». Представитель Nike подтвердил, что компания решила не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, пишут «Ведомости».

Напомним, в Nike заявили, что не могут гарантировать доставку покупателям из России, поэтому сайт и приложение будут временно недоступны. В мае Nike приняла решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак» в связи с неучастием команды в еврокубках в следующем сезоне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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