Мнение: Коротко по Украине 24.05.2022

Коротко по Украине 24.05.2022

1. Светлодарск.

Сегодня обрушилась вся Светлодарская дуга. Оперативный фактор, существовавший 7 лет растворился за 1 день. Войска освободили Светлодарск, Луганское. Противник пока удерживает Новолуганское, но есть признаки подготовки дальнейшего отхода войск. Также противник потерял поселки Возрождение и Роты. До Артемовска — 15-20 километров.

2. Артемовск.

Штурма города пока нет, хотя позиции ВСУ у города уже обстреливаются нашей артиллерией. Противник готовит город к обороне, а также пытается удержаться у Пилипчатино, готовясь к отходу к Покровскому, где готовится к более длительной обороне.

3. Соледар.

Продолжились бои у Новой Каменки, Стряповки и в направлении Яковлевки. Штурма Соледара пока нет. Дорога к северу от Соледара все более активно обстреливается артиллерией. Противник признает проблемы со снабжением, но продолжает использовать трассу Соледар—Лисичанск.

4. Авдеевка.

Армия ДНР объявила, что штурмовать Авдеевку в лоб не будет, а будет занимать обходом и блокированием Авдеевки. Сейчас бои идут в районе Каменки, Новселовки-2 и Красногоровки. Также продолжаются бои на окраинах Нью-Йорка.

5. Горское—Золотое.

Продолжается зачистка Камышевахи и бои на южных окраинах Золотого. Также продолжаются бои в Тошковке. Сообщается о занятии нашими войсками Липового. Положение противника в Горско-Золотом укрепрайоне снова ухудшилось.

6. Севердонецк.

Продолжаются бои на окраинах города. Также противник сообщает о возобновлении активных боев у Белогоровки, что подразумевает, что ВС РФ накопили силы на другом берегу Северского Донца для возобновления боев за поселок. Потеря Белогоровки грозит скорым отсечением Севердонецка и Лисичанска от основной группировки.

7. Славянск.

В течение дня продолжались бои за Красный Лиман. Освобождено более половины города. Противник понес тяжелые потери убитыми и пленными. Можно ожидать, что остатки группировки ВСУ в Красном Лимане в скором времени отойдут за Северский Донец. Красный Лиман скорее всего будет взят в течение 1-3 дней.

8. Изюм.

Продолжились бои в районе Камышевахи, Дольгенкого и Курульки. Противник отмечает, что ВС РФ сейчас накапливают силы на этом направлении для развития наступления. Попытки контрударов ВСУ во фланг изюмской группировки успеха не имели.

9. Харьков.

Продолжились бои на линии Казачья Лопань, Липцы, Терновая, Рубежное. В целом, тут преобладают тенденции к позиционности.

10. Марьинка, Запорожье, Угледар, Николаев и Одесса — без изменений.

В среднесрочной перспективе ожидается интенсификация боевых действий на Запорожском и Николаевском направлениях, а также новые попытки Украины атаковать остров Змеиный.

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