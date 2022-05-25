HDN – российские торговые центры приманивают турецкие бренды взамен ушедших из России компаний

Управляющие торговых центров в РФ надеются, что на место ушедших из РФ европейских брендов придут турецкие, пишет Hürriyet Daily News. Как передаёт издание, переговоры российских площадок с турецкими розничными сетями ведутся уже два месяца. При этом российская сторона готова предоставить турецким партнёрам лучшие торговые точки в стране и надеется, что они останутся здесь надолго, отмечает газета.



AP

Российские торговые центры надеются, что турецкие розничные сети заполнят вакуум, оставленный покинувшими Россию западными компаниями, пишет Hürriyet Daily News. Как передаёт издание, российские площадки и турецкие компании, интересы которых представляет компания United Brands Association (BMD), ведут переговоры в течение последних двух месяцев.

Первый раунд этих переговоров состоялся в апреле, а второй — с 12 по 15 мая, во время визита турецких официальных лиц в Россию. Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко заявил, что этой осенью в торговых центрах по всей РФ освободится около 3 миллионов м2 площадей.

«[На этих переговорах] У нас была возможность представить турецким брендам лучшие торговые центры. Мы ведём переговоры с тем расчётом, чтобы турецкие компании остались в РФ надолго и вели прибыльный бизнес», — подчеркнул он.

По мнению Олега Войцеховского из РСТЦ, способы ведения бизнеса в РФ и Турции довольно схожи. Кроме того, российские потребители положительно относятся к турецким текстильным компаниям — это серьёзные бренды, предлагающие хорошее соотношение цены и качества, говорит Анна Папаскири, руководитель отдела продаж ADG Group, которая является членом Российского совета торговых центров.

По данным РСТЦ, в РФ насчитывается 1700 торговых центров, из них 294 в Москве. В 2021 году на потребительские расходы российской столице потратили $180 млрд, что делает город крупнейшим рынком в Восточной Европе. По данным BMD, в настоящее время 32 турецких бренда имеют в общей сложности 655 магазинов в стране.