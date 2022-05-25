 

Daily Mail – воруют ради пропитания — кризис стоимости жизни в Британии вызвал всплеск магазинных краж

25.05.2022, 3:31, Разное
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На фоне ряда экономических невзгод, в том числе вызванных украинским конфликтом, Соединённое Королевство переживает бум магазинных краж. При этом большая часть подобных преступлений совершается не профессиональными преступниками, а дилетантами, которые воруют самые дешёвые продукты, пишет Daily Mail.


AP

Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж. При этом большинство нарушителей идут на подобное преступление впервые, пишет Daily Mail со ссылкой на руководителей супермаркетов.

Количество краж резко возросло с начала года. Они продолжают увеличиваться после скачка цен, вызванного украинским конфликтом, «из-за которого многие британцы едва сводят концы с концами», считает издание.   

Владельцы торговых сетей отмечают, что за всплеском правонарушений стоят явные дилетанты. В отличие от профессиональных магазинных воришек, которые обычно похищают дорогие вещи с целью их дальнейшей перепродажи, они крадут даже самые дешёвые продукты.

«Ситуация, определённо, ухудшается», — признаёт аналитик розничной торговли из агентства Shopfloor Insights Брайан Робертс. По его словам, уровень преступности «зашкаливает».

Некоторые магазины вновь ввели точки входа и выхода с односторонним движением. Ранее они использовались во время пандемии, чтобы помочь клиентам соблюдать социальную дистанцию, а теперь упрощают отслеживание посетителей. Другие усилили меры безопасности с помощью персонала и камер видеонаблюдения.

Ранее главный инспектор полиции Соединённого Королевства Энди Кук предупредил, что кризис стоимости жизни «ведёт к росту преступлений». Но при этом он призвал стражей правопорядка не спешить привлекать к суду нарушителей, которые «воруют ради пропитания».

Кук призвал не воспринимать его слова как «карт-бланш» для магазинных краж или защиту тех, кого на преступление толкает нищета. Тем не менее выступление чиновника наверняка разгневает владельцев торговых сетей, которые считают излишне мягкое отношение к воровству в супермаркетах «безответственным», заключает Daily Mail.    

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Mr Mandalay: Несостоявшееся общество. Пенсионерам приходится воровать печёные бобы, чтобы поесть, в то время как десятки, если не сотни миллионов тратятся на золотые кареты и флаги к юбилею (королевы. — ИноТВ).

Linda: Худшее ещё впереди. Подождите до зимы.

Aspergic One: Это станет очередным поводом для повышения цен!

Chestnut1: Это очень печально. Я работаю в одном из супермаркетов Большой четвёрки (самом большом), и мы хотим начать маркировать молоко. Молочные смеси для детей, чёрт побери! Мне не по себе от мысли, в каком тяжёлом положении может находиться человек, чтобы воровать детское питание. И да, в последнее время мы наблюдаем небольшой всплеск краж.

Jay: (Британские власти. — ИноТВ) не могут прокормить и обеспечить жильём собственных граждан, но тратят 14 миллиардов фунтов стерлингов в год на мигрантов.

 



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