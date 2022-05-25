Жертвами стрельбы в школе в США стали 18 детей

В результате стрельбы в начальной школе в Ювалде погибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего, сообщил сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес.

Сенатор, по данным CNN, получили информацию от техасских рейнджеров. СМИ также сообщали, что преступник до нападения на школу убил свою бабушку, передает РИА «Новости».

По словам Гутьерреса, на данный момент известно о 18 погибших среди детей, а также трех взрослых, в числе которых и злоумышленник, передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщал, что Ромас «жестоко и методично убил 14 учеников и учителя». Полицейские ликвидировали нападавшего.

—