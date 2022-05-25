Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической

Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, сообщил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.

Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – сообщил он в Telegram.

Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.

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